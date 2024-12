Inês Morais tem estado atenta ao Secret Story e tem um alvo: «Mentirosa, dramática, intriguista»

Inês Morais, vencedora da última edição do Big Brother, tem acompanhado atentamente os acontecimentos do Secret Story – Casa dos Segredos e não hesitou em partilhar a sua opinião sobre os concorrentes e os últimos episódios.

Através da rede social X (anteriormente conhecida como Twitter), Inês dirigiu críticas duras a Renata, comentando o seu comportamento na casa.

«As imagens de hoje não me chocaram, vimos a Renata a ser mentirosa, dramática, intriguista»

A vencedora do Big Brother não se ficou por aqui, acrescentando e enaltecendo Diogo Alexandre por ter percebido rapidamente que a concorrente Renata poderia estar em missão.

A análise de Inês não se limitou a Renata. A ex-concorrente do Big Brother também teceu duras críticas a Maycon, apontando comportamentos que considera inaceitáveis. «Vimos o Maycon a ser dissimulado e a ter atitudes agressivas», afirmou, condenando algumas ações do concorrente que, segundo ela, não se enquadram com a dinâmica saudável que se espera no jogo.

Recorde-se que os últimos dias de Renata têm sido marcado pela sua missão, que consiste em convencer os restantes concorrentes que quer desistir do programa e ir embora.

Diogo Alexandre foi um dos concorrentes que percebeu que ela poderia estar em missão e deu aso a uma série de situações que incluíram uma discussão acesa com Maycon.