Renato Duarte revela como descobriu a sua orientação sexual: «Diziam que era uma coisa má»

Esta terça-feira, ouvimos o testemunho de Renato Duarte, o infiltrado do «Dilema», no programa «Goucha». Conhecemos melhor a sua história de vida, e o facto de nunca ter conhecido o seu pai biológico. Renato recorda ter crescido com os tios-avós, com a mãe sempre próxima. Em estúdio, o nosso convidado recorda a sua infância com os tios a quem sempre chamou de «mãe» e «pai». Renato viveu com os mesmos até aos 18 anos.

Para além disso, Renato Andrade falou ainda sobre a sua orientação sexual. Revelou que na sua juventude era um jovem «timido» e «introvertido»: «Comecei a perceber aspetos sobre mim, sobre a minha identidade que não se encaixavam naqueles contextos onde me movimentava, por isso preferia colocar-me à parte (…) Pensava muito sobre a forma como eu iria lidar com isso no futuro».

Manuel Luís Goucha questionou: «A vergonha é condicionada pela opinião dos outros?».

O infiltrado do Dilema, clarificou: «Claro que sim. Eu sou um homem gay. Antes de eu saber isso sobre mim os outros já sabiam isso sobre mim e já me diziam que isso era uma coisa má. Quando me chamam de mariquinhas quando era pequenino…portanto eu não sei bem o que sou, mas já sei que é uma coisa má».

Foi na casa dos 20 anos que Renato Duarte descobriu a sua homossexualidade: «Com uns 20 talvez. Castigava, envergonhava, escondia…Só com 20 anos é que percebo que para além de assumir isso como a minha identidade, começo um processo de retirar essa vergonha toda de que me encheram durante todos aqueles anos. É um processo doloroso».

«Hoje, para além de o abraçar, celebro-o. Tenho muito orgulho (…) para além de saber que sou gay, é um aspeto de que me orgulho», acrescentou.

Aos 23 anos, Renato Duarte teve uma relação longa e contou à mãe sobre a sua orientação sexual, garantido que a família reagiu bem: «Acho que as mães sabem tudo (…) Quando lhe disse, eu não disse que era homossexual mas disse que tinha uma relação e foi aí que me senti seguro para lhe dizer. O processo foi muito simples (…) ela percebeu que isso estava a acontecer».