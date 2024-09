Após partilhar a sua história de vida, Renato Duarte faz agradecimento especial a Goucha: «Meu querido Manel»

Esta terça-feira, ouvimos o testemunho de Renato Duarte, o infiltrado do «Dilema», no programa «Goucha». Conhecemos melhor a sua história de vida, e o facto de nunca ter conhecido o seu pai biológico. Renato recorda ter crescido com os tios-avós, com a mãe sempre próxima. Em estúdio, o nosso convidado recorda a sua infância com os tios a quem sempre chamou de «mãe» e «pai». Renato viveu com os mesmos até aos 18 anos.

Após o programa, Renato Duarte partilhou uma fotografia nas redes sociais, na qual surge ao lado de Manuel Luís Goucha: «Já está! Quem viu?», começou por escrever na legenda da publicação.

«Obrigado, meu querido Manel», acrescentou, fazendo um agradecimento especial a Manuel Luís Gocuha.