Em direto, Renato Duarte abre o coração a Manuel Luís Goucha: «Fizeste-me sentir confortável e eu nunca me vou esquecer disso»

Jéssica Galhofas, ex-concorrente do Big Brother, mostra-se «implacável» com atitude de David Maurício: «Cobarde...»

Esta terça-feira, ouvimos o testemunho de Renato Duarte, o infiltrado do «Dilema», no programa «Goucha». Conhecemos melhor a sua história de vida, e o facto de nunca ter conhecido o seu pai biológico. Renato recorda ter crescido com os tios-avós, com a mãe sempre próxima. Em estúdio, o nosso convidado recorda a sua infância com os tios a quem sempre chamou de «mãe» e «pai». Renato viveu com os mesmos até aos 18 anos.

A dada altura da conversa, Manuel Luís Goucha questionou a Renato Duarte sobre a experiência em estar num programa de televisão: «Como estás a encarar este desafio?»

«Com muita alegria. É muito bom fazer contigo. Quando me ligam e me perguntam se quero fazer isto eu fico um bocadinho intimidado…é preciso um estofo emocional para fazer isto que eu não estava à espera», garantiu Renato.

Renato Duarte confessou ainda que o 'bichinho' da televisão já vem desde que é jovem: «Como eu gostava muito de ler e de escrever, percebi que o jornalismo fosse um caminho que eu conseguisse conciliar esta minha vontade de aparecer (…) com o meu gosto pela escrita, pelo estudo»

Já no fim da conversa, Renato Duarte aproveitou o momento para fazer um agradecimento especial a Manuel Luís Goucha: «Grande parte da tranquilidade que eu tive e da alegria que eu tive a fazer a este Dilema, deve-se grande parte, pela tua incrível generosidade (…) fizeste-me sentir confortável para que as coisas corressem bem e nunca me vou esquecer disso»