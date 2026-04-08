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Sem saber, fora do Secret Story, Ricardo João recebe declaração especial: «Contigo sempre» - TVI

Sem saber, fora do Secret Story, Ricardo João recebe declaração especial: «Contigo sempre»

  • Secret Story
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O concorrente foi brindado com uma mensagem emotiva, que só verá depois de sair da casa mais vigiada do País.

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Ricardo João está dentro da casa do Secret Story 10, mas sem saber, cá fora, recebeu uma declaração de amor muito especial. Falamos da sua equipa, que está cá fora a torcer por si e deixou uma mensagem emotiva. 

«Ris desde o primeiro dia, mas já tiveste todas emoções que um ser humano tem e soubeste sempre lidar com elas. E, quando não se tem um guião a seguir ou uma capa, é muito mais fácil, com o tempo, começarem a gostar de nós e é o que está a acontecer contigo. Já falta pouco e tu vais conseguir chegar ao objetivo final. Estamos contigo, sempre.», pode ler-se no Instagram. 

 

A mensagem tem sido amplamente partilhada e comentada, com muitos internautas a concordarem com a análise feita pelos fãs. Ricardo João tem sido visto como um concorrente genuíno, que não esconde emoções e que tem sabido lidar com os desafios do jogo de forma natural — características cada vez mais valorizadas pelo público.

Dentro da casa, alheio a todo este apoio, Ricardo continua focado no jogo e na convivência com os restantes concorrentes. Cá fora, porém, o seu percurso parece ganhar cada vez mais força, com uma base de fãs sólida e empenhada em levá-lo até à final.

À medida que o programa se aproxima das fases decisivas, cresce também a expectativa em torno do destino de Ricardo João no jogo. Uma coisa é certa: independentemente do desfecho, o concorrente já conquistou um lugar especial junto de muitos telespectadores.

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