Viajado, o rei do estilo e de uma boa gargalhada: Esta era a vida de Ricardo João antes de entrar no Secret Story 10

Ao Minuto

Há 9 min
Apetece-lhe sushi mas não quer sair de casa? Esta receita fácil vai surpreendê-lo

Apetece-lhe sushi mas não quer sair de casa? Esta receita fácil vai surpreendê-lo

Há 10 min
Nova pista na casa: Concorrentes correm para ver e já há palpites para segredos
10:12

Nova pista na casa: Concorrentes correm para ver e já há palpites para segredos

Há 11 min
«Parece que tens 40»: Comentadora de reality shows é altamente elogiada por Cristina Ferreira

«Parece que tens 40»: Comentadora de reality shows é altamente elogiada por Cristina Ferreira

Há 14 min
Corte e costura! Concorrentes dão opiniões fortes sobre Liliana
04:10

Corte e costura! Concorrentes dão opiniões fortes sobre Liliana

Há 22 min
«Só queria mesmo dar-te a minha perspetiva»: Pedro justifica porque escolheu Tiago para planta da casa
05:24

«Só queria mesmo dar-te a minha perspetiva»: Pedro justifica porque escolheu Tiago para planta da casa

Há 32 min
«Ela quer-me provocar o erro porque sabe como eu sou…»: Tiago desabafa com Ana sobre Sara
09:36

«Ela quer-me provocar o erro porque sabe como eu sou…»: Tiago desabafa com Ana sobre Sara

Há 43 min
Plantas da casa eleitas! Estas foram as reações dos concorrentes à consequência de Ana e Tiago
02:15

Plantas da casa eleitas! Estas foram as reações dos concorrentes à consequência de Ana e Tiago

Há 56 min
Está formado o triângulo! Norberto e Catarina beijam-se e Ricardo João assume interesse na colega

Está formado o triângulo! Norberto e Catarina beijam-se e Ricardo João assume interesse na colega

Há 59 min
Segundo os concorrentes, estas são as plantas da casa
01:12

Segundo os concorrentes, estas são as plantas da casa

Há 59 min
Sara critica postura de Diogo: «A falta de atitude e a falta de justificação…»
01:22

Sara critica postura de Diogo: «A falta de atitude e a falta de justificação…»

Há 1h e 2min
«Se o Tiago é uma planta, eu sou uma florzinha»: Norberto defende colega e protagoniza momento único
04:39

«Se o Tiago é uma planta, eu sou uma florzinha»: Norberto defende colega e protagoniza momento único

Há 1h e 13min
Troca de farpas intensa! Luzia pega-se com Catarina depois de atribuição do título de planta da casa
05:03

Troca de farpas intensa! Luzia pega-se com Catarina depois de atribuição do título de planta da casa

Há 1h e 13min
Raptada por uma seita e quase assassinada: A polémica vida da ex-concorrente que ninguém esquece

Raptada por uma seita e quase assassinada: A polémica vida da ex-concorrente que ninguém esquece

Há 1h e 15min
«Quem é que falou de pena?»: Sara pega-se com Diana Dora por causa de Pedro
06:16

«Quem é que falou de pena?»: Sara pega-se com Diana Dora por causa de Pedro

Há 1h e 27min
Hélder escolhe este concorrente para planta da casa e gera reações: «Mais vale passar despercebido em certas situações…»
05:16

Hélder escolhe este concorrente para planta da casa e gera reações: «Mais vale passar despercebido em certas situações…»

Há 1h e 44min
Agnes Arabela marcou o Secret Story. E estas são as imagens mais épicas da ex-concorrente

Agnes Arabela marcou o Secret Story. E estas são as imagens mais épicas da ex-concorrente

Há 1h e 45min
«Acabou por se apagar um bocadinho»: Pedro e Liliana escolhem Tiago como planta da casa
05:29

«Acabou por se apagar um bocadinho»: Pedro e Liliana escolhem Tiago como planta da casa

Há 1h e 45min
Sensualidade sem igual! Estas são as concorrentes do Secret Story fora da casa. As imagens deixam qualquer um boquiaberto

Sensualidade sem igual! Estas são as concorrentes do Secret Story fora da casa. As imagens deixam qualquer um boquiaberto

Acompanhe ao minuto
Viajado, o rei do estilo e de uma boa gargalhada: Esta era a vida de Ricardo João antes de entrar no Secret Story 10 - TVI

Viajado, o rei do estilo e de uma boa gargalhada: Esta era a vida de Ricardo João antes de entrar no Secret Story 10

  • Secret Story
  • Ontem às 18:42

Ricardo João tem conquistado o público com a sua energia contagiante. O concorrente do Secret Story 10 não demorou muito até que todos percebessem o segredo que escondia mas ainda assim, há muito mais coisas a revelar.

Relacionados

Natural de Rio Tinto, Ricardo João entrou no Secret Story 10 com a garra de um verdadeiro lutador. Embora uma das fases da sua vida ter sido passada dentro de um campo de futebol, e não num ringue. O concorrente de 37 anos teve uma vida muito preenchida e cheia de histórias para contar.

Muito antes de entrar na na casa mais vigiada do país, Ricardo João representou a Seleção Nacional de Futebol, bem como o Futebol Clube do Porto. O segredo que levou para dentro do Secret Story 10 foi: «Representei a Seleção Nacional de Futebol», algo que não escondeu muito bem, pois Hugo descobriu o seu segredo durante a primeira semana de programa.

Não só dentro de campo, como também pela noite fora, Ricardo João já conta com uma carreira internacional como bartender, profissão que tem nos Países Baixos, onde morava antes de entrar no reality show. 

Ricardo João tem-se como uma pessoa vaidosa e charmosa, o cabelo para si "é tudo". Daí o seu talento para a moda. O concorrente de Rio Tinto faz algumas sessões fotográficas para marcas. 

Continue a ler

Relacionados

Segredo revelado: Ricardo João "entrega" o próprio segredo de bandeja e acaba com uma sanção

Mais Vistos

1,5 milhões em menos de 24 horas. O momento do Secret Story que ‘rebentou’ as estatísticas

Hoje às 11:16
1

O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto

Hoje às 12:50
2

Sensualidade sem igual! Estas são as concorrentes do Secret Story fora da casa. As imagens deixam qualquer um boquiaberto

Há 1h e 45min
3

Após falhar o Dois às 10, Cláudio Ramos atualiza estado de saúde

Há 3h e 50min
4
04:20

O confronto mais esperado aconteceu! Voz fecha João e Catarina no Cubo e os dois têm momento emotivo olhos nos olhos

Secret Story
Hoje às 01:20
5

Liliana Filipa adiou o fim com Daniel Gregório? As revelações que estão a dar que falar: «Foi o meu erro...»

Há 3h e 16min
6

Lembra-se dele? Escondia o segredo «temos uma filha em comum» e, 13 anos depois, foi pai pela terceira vez

Há 2h e 16min
7

Memes, missões e hábitos insólitos: Tudo o que levou esta concorrente a tornar-se um fenómeno do Secret Story

Hoje às 11:48
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

Lembra-se dele? Escondia o segredo «temos uma filha em comum» e, 13 anos depois, foi pai pela terceira vez

Há 2h e 16min

Liliana Filipa adiou o fim com Daniel Gregório? As revelações que estão a dar que falar: «Foi o meu erro...»

Há 3h e 16min

Após falhar o Dois às 10, Cláudio Ramos atualiza estado de saúde

Há 3h e 50min

O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto

Hoje às 12:50

Memes, missões e hábitos insólitos: Tudo o que levou esta concorrente a tornar-se um fenómeno do Secret Story

Hoje às 11:48

1,5 milhões em menos de 24 horas. O momento do Secret Story que ‘rebentou’ as estatísticas

Hoje às 11:16