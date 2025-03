Estes candidatos ao Big Brother estão fechados numa casa de vidro. E ficam choque ao ver ex-concorrentes do lado de fora

Surpresa inesperada! Marcelo Palma e Rita Almeida, ex-concorrentes do Secret Story, apareceram de surpresa na casa de vidro do «Quem quer entrar», e deixaram os candidatos eufóricos.

Dois ex-concorrentes, um casal bem conhecido do Secret Story, Marcelo Palma e Rita Almeida, surgiram inesperadamente junto à casa, a reação dos candidatos foi inédita e ficaram em choque! O casal Rita e Marcelo fizeram questão de acompanhar de perto esta experiência inédita e de deixar apoio aos candidatos.

Os quatro candidatos a concorrentes do Big Brother 2025 estão a viver uma experiência inédita na casa de vidro, situada no centro comercial UBBO, em Lisboa. Durante 48 horas, estes candidatos competem por um lugar na casa mais vigiada de Portugal. Apenas um será escolhido pelo público, que pode votar através da APP do TVI Reality. O grande vencedor será anunciado no próximo domingo e entrará diretamente no Big Brother 25, apresentado por Cláudio Ramos.

Visita surpresa deixa candidatos surpreendidos

A visita de Marcelo e Rita não passou despercebida. Os candidatos mostraram-se incrédulos e animados com a presença dos antigos concorrentes!