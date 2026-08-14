Rita Almeida lança indireta para Marcelo Palma? A internet está ao rubro: «Impossível ficar mais...»

Surpresa: Marcelo Palma tem um novo negócio... e não tem nada a ver com a funerária do pai

Rita Almeida voltou a dar que falar nas redes sociais e, desta vez, uma publicação no TikTok está a levantar suspeitas entre os seguidores. A ex-namorada de Marcelo Palma partilhou um vídeo acompanhado de uma descrição que rapidamente foi interpretada como uma possível indireta ao antigo companheiro.

«Não fiquei cega com o eclipse porque já estive tão cega que ficar mais é impossível», escreveu a ex-concorrente do Secret Story 8 na publicação.

A frase, partilhada numa altura em que o eclipse tem sido um dos temas em destaque, não passou despercebida aos internautas. Apesar de Rita não mencionar diretamente qualquer nome, a referência a ter estado “cega” no passado foi suficiente para que alguns seguidores associassem de imediato a mensagem à relação que manteve com Marcelo Palma.