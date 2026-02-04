Ao Minuto

Há 3h e 44min
Mais magra! Jéssica Vieira mostra transformação corporal impressionante: «Menos 6 quilos e menos 9 centímetros»

Há 3h e 54min
Liliana Oliveira anuncia novidade bombástica: «Desta paixão, nasce...»

Ontem às 18:37
Mudança extrema! Joana Diniz aposta em novo visual arrojado e é inundada de elogios: «O mulherão voltou»

Ontem às 18:13
«Vem aí o terceiro filho?»: Marisa e Pedro respondem à pergunta que os fãs não param de fazer

Ontem às 17:01
Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre

Ontem às 16:31
Lembra-se quando Rita Pereira «entrou» no Big Brother? Sim, aconteceu e nós mostramos-lhe tudo

Ontem às 15:46
Carolina Pinto «afasta-se» das redes sociais e gera onda de preocupação. Mas há um motivo forte

Ontem às 15:44
Dupla conquista. Após vencer Francisco Monteiro, novo amor de Bárbara Parada lança projeto que une ainda mais o casal

Ontem às 15:28
A atravessar fase difícil, Carolina Braga faz desabafo cheio de mistério: «Não fazem o mínimo para respeitar...»

Ontem às 15:04
Francisco Monteiro e Marcia Soares já falam de amor. Este é o ponto de situação sobre a relação dos dois

Ontem às 13:01
«Como se fosse gente grande»: Filho de Maria Botelho Moniz surpreende com atitude avançada para a idade

Ontem às 12:06
Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»
06:09

Ontem às 12:01
Leandro prepara-se para grande mudança: «Isto não é dinheiro a entrar, mas para mim vale muito»

Ontem às 12:00
Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story
05:11

Ontem às 11:47
Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada
06:12

Ontem às 11:42
Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»
09:14

Ontem às 11:24
Vencedor do Secret Story despede-se de fase da vida: «Podemos chorar juntos?»

Ontem às 11:21
Tiago Rufino surpreende com novo visual e faz comparação hilariante a desenho animado. Há fotografias que o comprovam

Lembra-se quando Rita Pereira «entrou» no Big Brother? Sim, aconteceu e nós mostramos-lhe tudo

Rita Pereira já entrou no Big Brother... e não foi só uma vez! Recorde as passagens da atriz pela casa mais vigiada do País.

Rita Pereira já «entrou» em duas edições do Big Brother. Sim, leu bem! A atriz foi convidada a intervir em dinâmicas bem divertidas de dois reality shows distintos e nós trazemos-lhe esses momentos à memória!

A primeira vez foi em 2013. Rita Pereira entrou na casa do Big Brother VIP com as suas duas cadelinhas (Hyndia e Heyvi), para surpreender a amiga Sara Santos, que era concorrente. Na altura, Sara teve a difícil missão de ignorar o óbvio, bem como todos os outros moradores da casa mais vigiada do País, e a tarefa foi muito complicada.

A segunda vez que Rita Pereira entrou na casa mais vigiada do País foi em 2022, durante o Big Brother Famosos. A atriz também entrou para propor alguns desafios aos concorrentes, mas acabou a pregar-lhes algumas partidas!

