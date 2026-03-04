Ao Minuto

O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto

O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto

  Secret Story
  Hoje às 12:50

Aconteceu há quase 10 anos, na sexta edição do Secret Story e está na lista dos momentos mais marcantes de sempre.

O Secret Story é um programa de emoções fortes, que retrata a vida real de vários homens e mulheres fechados numa casa a descobrir segredos e desempenhar missões.

Já vamos na décima edição e ao longo dos anos muita coisa aconteceu, mas há momentos que se destacam como esta dupla expulsão numa gala em direto. 

Falamos de Rita Rosendo e Cláudio Coelho, concorrentes do Secret Story 6, que foram expulsos diretamente pela Voz na sequência de a terem desrespeitado fortemente, após uma decisão com a qual não concordaram. 

Em causa estava o facto de Rita ter respondido aos gritos do exterior quando não o podia fazer e ter perdido todo o seu dinheiro como consequência. Cláudio, que namorava com Rita na altura, condenou a decisão e usou palavras menos bonitas para com a Voz. Também Rita entrou pelo mesmo caminho.

Na habitual gala de domingo, os dois concorrentes fora confrontados com o sucedido e o soberano acabou por anunciar a sua decisão definitiva: os dois estavam expulsos do Secret Story.

Recorde o momento em cima.  

