Rodrigo Castelhano tece largos elogios a Cristina Ferreira: «Uma pessoa muito especial»

Ontem às 21:28
Luto: Morreu o pai de um dos mais controversos comentadores da TVI

Ontem às 19:10
Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10

Ontem às 16:36
Francisco Monteiro não fica em «silêncio» e volta a picar Marcia Soares. Fãs pedem: «Podem beijar logo?»

Ontem às 16:26
Estas foram as mulheres que venceram realities em Portugal: e uma delas foi a mais inesperada de sempre

Ontem às 16:21
Poderosas! Estas são as mulheres que venceram reality shows em Portugal: e estão cada vez mais sexy

Ontem às 15:57
Revelação chocante! Fábio e Liliana denunciam ameaças de morte: «Rezavam que o avião caísse»

Ontem às 15:07
«Respeitem isto». Desesperada, Vânia Sá faz revelação: «Tenho um transtorno obsessivo-compulsivo»

Ontem às 12:24
Aos 19 anos entrou no Secret Story e estava a estudar para freira. Hoje não vai acreditar no que é feito dela

Ontem às 11:33
Ruben Silvestre quebra o silêncio sobre estado de saúde e faz um desabafo preocupante

Ontem às 11:09
«Nunca ficou mais fácil»: Bruna Gomes partilha dor que vive desde os 18 anos

Ontem às 10:38
Liliana e Fábio revelam amizade inesperada com ex-concorrente: “Temos contacto todos os dias”
04:25

Ontem às 10:34
Liliana e Fábio preparam-se para dar um passo importante na relação
02:56

Ontem às 10:21
Ao lado de Fábio, Liliana assume contacto com Zé: «Se estiveres disponível…»
02:49

Ontem às 10:21
Fábio reage a notícias sobre Zé: “Temos advogados, temos agentes por trás de nós…”
02:49

Ontem às 10:15
Liliana e Fábio revelam ameaças: “Rezavam para que o avião caísse”
03:18

Ontem às 10:12
Liliana esclarece o motivo de os pais não lhe terem dado prenda no aniversário
04:38

Ontem às 10:11
Pai de vencedor do Secret Story sofre AVC e choca o País: «Todos estamos sujeitos»

Ontem às 10:10
Quando saiu do “Secret Story”, Liliana foi apanhada de surpresa com situação entre Fábio e a família
04:38

Rodrigo Castelhano tece largos elogios a Cristina Ferreira: «Uma pessoa muito especial» - TVI

Rodrigo Castelhano tece largos elogios a Cristina Ferreira: «Uma pessoa muito especial»

Rodrigo Castelhano recorda o momento em que Cristina Ferreira lhe deu a mão e não se contém nos elogios à apresentadora.

Rodrigo Castelhano foi o concorrente expulso da 1ª Companhia neste domingo, 25 de janeiro. A sua participação na recruta mais famosa do país fez vir à tona a relação especial que mantém com Cristina Ferreira e, agora, o modelo decidiu falar publicamente sobre o tema.

Em 2014, Rodrigo Castelhano protagonizou a campanha do primeiro perfume lançado pela apresentadora da TVI, em 2014. Naquela altura, os dois mostraram que tinham uma amizade muito próxima, que o também DJ garante que se mantém até hoje.

«Ela é uma amiga para a vida, sempre que nos encontramos é espetacular. Tenho um grande respeito pela Cristina, sempre lhe agradeci muito pelos dois ou três trabalhos que fiz para ela», disse, em declarações à TV Guia, depois de deixar a 1ª Companhia.

«A Cristina é alguém que ajuda as pessoas de quem gosta e se me chamou para um segundo trabalho, foi porque gostou do primeiro (...) Ela é uma pessoa muito especial», acrescentou.

«Estávamos chateados»: A mágoa sobre a morte do pai e as últimas palavras que trocaram

Esta segunda-feira, 26 de janeiro, o modelo foi convidado do Dois às 10, onde falou sobre a experiência e também abriu o coração para voltar a explicar sobre o facto de não ter rapado o cabelo durante a recruta, por se tratar de uma homenagem que quer fazer ao pai, que morreu este ano.

«O meu pai tinha o cabelo comprido quando era novo, e eu queria ter fotos como as dele. Tenho muitas saudades do meu pai. Ele morreu quando eu estava na minha viagem de núpcias e ele não foi ao meu casamento. Foi inesperado», começou por dizer.

Já emocionado, Rodrigo Castelhano revelou a mágoa que sente por não ter resolvido uma chatice que teve com o progenitor antes deste morrer. «Antes de ir para a viagem, nós estávamos chateados e eu disse: “Vê lá, não morras, que temos coisas para resolver”. E ele morreu. Ficou entalado. Custa», disse, de voz embargada.

Na mesma conversa, Rodrigo Castelhano explicou que o ano de 2025 foi muito duro: «Foi um ano muito difícil. Também tenho saudades da minha avó. Muitas saudades. Não se preenche estes espaços vazios, tem-se muitas saudades e fala-se todos os dias com eles

Questionado por Cláudio Ramos sobre como é que se resolvia a mágoa que sente, o ex-recruta da 1ª Companhia explicou: «Há de se resolver, quando morrer. É uma mágoa. É complicado. Está resolvido e não está resolvido. Fiz as pazes, mas gostava de ter falado com ele.»

«A minha avó já estava velhinha, era esperado. Agora o meu pai... e nós chateámo-nos, mas foi uma chatice estúpida. E dói ainda mais. Não devia ter acontecido, porque não era comigo (...) E soube na lua de mel, tive de vir mais cedo. Não passo por cima da mágoa, está lá. Mas acho que ele já desculpou, já vi que não fui eu», acrescentou.

Por fim, Rodrigo Castelhano confidenciou que tem o coração ocupado, depois de se ter divorciado. «Tenho o coração ocupado. A vida continua. É como as mortes. Se seguimos em frente depois de uma morte, porque é que não havemos de seguir depois de um divórcio? É muito mais difícil uma morte do que um divórcio», completou.

Percorra a nossa galeria e veja as melhores fotografias de Rodrigo Castelhano

