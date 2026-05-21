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Era um dos instrutores mais cobiçados na 1ª Companhia. E fez uma partilha rara onde surge totalmente diferente - TVI

Era um dos instrutores mais cobiçados na 1ª Companhia. E fez uma partilha rara onde surge totalmente diferente

Um dos rostos mais marcantes da 1.ª Companhia, Rodrigo Joaquim, recuou no tempo e surpreendeu ao mostrar um registo raro dos seus primeiros passos na vida militar.

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O instrutor Rodrigo Joaquim, um dos rostos mais marcantes e acarinhados da 1ª Companhia, surpreendeu os seguidores ao recuperar uma imagem rara dos seus primeiros tempos ao serviço militar. Conhecido pelo carisma e pela postura firme que conquistaram o público durante a sua participação no formato, o militar decidiu revisitar o passado e partilhar um registo especial.

Na fotografia, Rodrigo Joaquim surge visivelmente mais jovem, numa fase inicial da sua carreira, num momento que rapidamente despertou a curiosidade e a nostalgia entre quem acompanhou o seu percurso. A acompanhar a publicação, deixou uma breve mas enigmática legenda na própria fotografia: «O nosso dia está a chegar... QNPVSC».

A partilha acabou por despertar memórias dos tempos em que Rodrigo Joaquim começou a sua carreira no Exército, que mais tarde lhe trouxe a experiência de ser instrutor no reality show da TVI: 1ª Companhia. Tornando-se um dos instrutores mais admirado. Ao revisitar este “tesourinho” dos primeiros anos como militar, o antigo instrutor mostrou um lado mais pessoal e voltou a encantar os fãs que continuam atentos às suas publicações.

Veja a publicação.

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