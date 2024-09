Rosa Bela abre o coração a três ex-concorrentes do Dilema: «No meu coração e na minha vida». Saiba aqui!

David Diamond revela quem foi o concorrente do Dilema «que não caiu no seu jogo». Saiba quem foi

A gala do passado domingo, 8 de setembro, foi marcada pela vitória de David Diamond, que conquistou 69% dos votos do público.

O nortenho ganhou o prémio final foi de 48.885 euros. De recordar que, Bernardina Brito ficou em segundo lugar, Daniela Santos em terceiro e Mafalda Diamond conquistou a quarta posição.

Rosa Bela, ex-concorrente do programa, esteve presente na gala final com os restantes ex-colegas de casa. Foi através do Instagram que a atriz partilhou uma imagem especial.

«Eles no meu coração e na minha vida», pode ler-se na fotografia onde surge Marie, Nelson Lisboa e Diana Lucas.