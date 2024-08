Rosa Bela revela quem quer que ganhe o Dilema. Veja aqui a entrevista exclusiva

Rosa Bela responde a críticas face à relação com 48 anos de diferença com Carlos Areia: «Fui associada a uma polémica»

Rosa Bela abandonou a casa do Dilema na última gala, dia 11 de agosto. Já em estúdio, a ex-concorrente fez uma entrevista exclusiva com a repórter digital Ana Rita Vassalo e revelou como se sente: «Estou muito feliz».

Durante a conversa, Rosa Bela revelou que vai estar presente no casamento de Cristina Areia: «Era uma coisa que queria muito se saísse antes do dia 24 de agosto».

Sobre o jogo, Rosa revelou quem são os concorrentes que gostaria que ganhassem o programa: «O Nelson, a Diana ou a Marie».

Veja aqui a entrevista completa:

Veja a entrevista completa a Rosa Bela no «Dois às 10»....

A ex-concorrente visitou Cristina Ferreira no programa das manhãs «Dois às 10» e conversou com a apresentadora. Falou-se sobre o amor que nutre com Carlos Areia e também sobre o jogo e os maiores conflitos que viveu dentro da casa. Saiba tudo aqui...

Sobre o jogo...

«É muito diferente do que eu tinha imaginado», revela Rosa ao mostrar-se chocada com o impacto do programa.

A atriz admite que nunca achou que iria vencer o Dilema: «Eu para já nunca achei que ganhasse, nunca entrei ali com a ambição (…) Nunca levei isto como a última coisa da minha vida, e vou dar o máximo (...) Eu estava ali para que as pessoas realmente me conhecessem, como Rosa»-

A ex-concorrente afirmou ainda que Mafalda Diamond só está a participar por causa do pai e este não percebe as suas fragilidades no jogo: «Não está a pensar no bem estar dela», afirmou.

Rosa Bela apontou Diana Lucas, Nelson Lisboa ou Bernardina Brito como os seus favoritos à vitória.

Sobre o amor e o preconceito...

Acerca da relação com Carlos Areia, a atriz começou por explicar que aprendeu a relativizar o preconceito que lida com o tempo, acerca da diferença de idades que tem com o marido, que é 48 anos mais velho. Os dois iniciaram uma história de amor quando a ex-concorrente tinha 16 anos:

A atriz revelou ter 'medo' de entrar pelo que poderia ser dito sobre os seus familiares: «Eu achei que ia ser expulsa e veio-me logo a faixa a dizer, eu acho que o preconceito vai mexer aqui um bocadinho com esta nomeação, e vão-me expulsar porque eu continuo a achar que existe muito preconceito (...) Estava mais preocupada que os meus, voltar a colocar os meus pais em algumas situações delicadas e o Areia, claro. O meu irmão, que foram pessoas que sofreram muito ao longo de todo o meu percurso da minha relação».

«Não podem querer cortar as pernas sem conhecerem nem dar o benefício da dúvida. Sou muito mais além do preconceito».

Sobre a polémica com David Diamond...

A ex-concorrente protagonizou um momento polémico dentro da casa com o concorrente David Diamond. O colega de casa atirou bocas à atriz, tais como: «És um pitéu» e «Está habituada a dançar para a terceira idade».

«Eu percebi o jogo dele desde o início (...) O pitéu não me incomodou».

«Ele sabe que está a ser filmado e está tudo certo (...) Não estou ali para o criticar».