Cláudio Ramos revela o porquê de não poder estar presente no casamento de Rosa Bela e Carlos Areia e recorda situação: «Até me estou a arrepiar...»

Rosa Bela e Carlos Areia estiveram esta quarta-feira, 1 de maio, no programa Dois às 10, da TVI, à conversa com Cláudio Ramos. O casal, que prepara o casamento para breve, contou todos os detalhes da cerimónia que promete ser o momento mais especial na vida de ambos.

A atriz e ex-concorrente do Dilema mostrou-se emocionada com a fase que vive ao lado do companheiro. O casamento, marcado por uma forte carga simbólica, contará com cerca de 100 convidados, tendo sido escolhidas as pessoas mais especiais, segundo Rosa Bela.

Carlos Areia também partilhou algumas reflexões sobre o matrimónio, recordando o seu primeiro casamento: «Não sabia o que estava a fazer (...) Ainda hoje também não sei», confessou com humor, arrancando gargalhadas no estúdio.

Durante a conversa, Cláudio Ramos revelou que, apesar de ter sido convidado para a cerimónia, não irá estar presente. «Tenho pena, sou das pessoas que vos acompanha desde sempre e acreditei sempre», disse o apresentador, visivelmente sensibilizado com a história de amor dos dois atores. Recordou ainda um momento que viveu com Cinha Jardim, há vários anos atrás, em que ambos comentaram o quanto achavam que a relação ia resultar, apesar de todo o escrutínio por parte da comunicação social: «Até me estou a arrepiar...»

O casamento será um momento marcante para o casal, não só pelo passo que representa, mas também porque será a primeira vez em que as famílias de ambos se vão reunir.

O enlace está a ser preparado com carinho e promete ser um dia especial para os noivos e para todos os que os acompanham nesta caminhada.

Veja aqui a entrevista completa