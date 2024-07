Em lágrimas, Rosa Bela fala do amor por Carlos Areia: «Faz-me muita falta…»

No Dilema, Bernardina Brito e Rosa Bela viveram emoções fortes após tomarem a decisão de recusarem ouvir as mensagens da família. Em conversa com o repórter infiltrado Renato Duarte, a atriz não conteve as lágrimas ao falar das saudades que sente do ator Carlos Areia.

«Eu vi o nome dele e deu-me saudades (…) Se tivesse alguma coisa de errada já teria sabido», confidenciou Rosa Bela a Renato, explicando ainda: «Tenho medo que esteja a passar uma má imagem de mim lá fora. Tenho receio que a minha família não esteja a gostar».

Emocionada, Rosa Bela admite que gostava de ter lido a carta do seu amor. «Acredito que aquela carta estava a dizer força, para eu ir em frente».

Desafiada a deixar uma mensagem a Carlos Areia, Rosa Bela declarou o seu amor. «Só para dizer que gosto muito dele, amo-o muito. Faz-me muita falta, mas estou feliz por ele. Que sei que ele vai estar a trabalhar em breve. Uma das coisas que me deixou mais descansada foi saber que ele ia estar a trabalhar e que ia estar ocupado», disse Rosa Bela em lágrimas: «Eu amo-o muito».

A história de amor de Rosa Bela com Carlos Areias. O casal tem 48 anos de diferença

Rosa Bela e Carlos Areia estiveram em outubro de 2022 no programa «Goucha», onde partilharam com os portugueses a bonita história de amor que os une. De recordar que o casal tem 48 anos de diferença, Rosa Bela de 33 anos e Carlos Areia de 80 anos.

Foi aos 16 anos quando veio viver para Lisboa que Rosa Bela conheceu Carlos Areia, na altura com 64 anos. A atriz veio para a capital portuguesa para tentar a sorte no mundo da representação. Os atores rapidamente ficaram amigos.

Durante a conversa, a atriz partilhou com Manuel Luís Goucha como foi o início desta relação e confessou que a sua atitude, na altura, não foi a melhor: «Sabia que tinha cometido um erro».

Recorde-se que, apesar de todas as críticas e julgamentos, o casal de atores mantém uma relação há 15 anos - e o ator já revelou ter o desejo de ser pai aos 80 anos.

O primeiro projeto da atriz na TVI foi em I Love It, onde fez uma participação especial. Depois disso, participou n' A Herdeira e o seu mais recente desafio na TVI foi em Queridos Papás.

Já Carlos Areia participou em diversas séries e novelas de sucesso desta estação, como Trapos e Companhia, Anjo Selvagem, O Prédio do Vasco (transmitido durante os últimos anos na TVI Ficção), O Clube das Chaves, Morangos com Açúcar, Ana e os 7, Remédio Santo, Jardins Proibidos, entre muitos outros.