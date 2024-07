Rosa Bela e Daniela Santos enfrentam o primeiro dilema da gala, mas não chegam a um acordo. Saiba qual foi a consequência

Daniela Santos entra em confronto aceso com Diogo Marcelino: «É suposto eu ter medo de ti?»

Na gala de hoje, 21 de julho de 2024, do Dilema, com Manuel Luís Goucha, Rosa Bela e Daniela Santos enfrentam o primeiro dilema da noite: Têm de escolher uma das equipas para perder 1000€. Se nenhuma ceder, ambas as equipas perdem o mesmo valor.

As duas concorrentes não quiseram ceder e, por isso, as duas equipas perderam 1000€ do valor total. Veja o momento:

Muita coisa ainda vai acontecer na gala, depois de uma semana de fortes emoções! No Instagram oficial do Dilema, foram deixadas várias pistas sobre o que se vai passar na gala desta noite, apresentada por Manuel Luís Goucha.

Renato Duarte, o infiltrado, vai fazer uma visita e promete não deixar nenhum jogador indiferente.

Esta noite, no Dilema, os melhores jogadores de cada equipa vão tomar decisões e surpreender tudo e todos. Também os porta-vozes de cada equipa enfrentam dilemas que podem colocar outros jogadores mais perto da expulsão.

Na gala desta noite vamos descobrir ainda quem é o segundo concorrente expulso! Fique desse lado e não perca uma gala cheia de surpresas.