Rúben da Cruz está de luto e faz partilha de partir o coração: «Uma parte de mim morreu»

Rúben da Cruz está de luto. O ex-concorrente do Big Brother 2022 perdeu o pai e recorreu às redes sociais para lhe prestar uma sentida homenagem.

«Meu pai, sabes que, em toda a vida, te amei muito e sempre me preocupei contigo. Sempre tive medo de te perder. E o dia que eu mais temia... chegou. Parece que me pregaste uma partida num momento de muita felicidade, quando viajei para fora com o teu neto pela primeira vez. Talvez tivesse mesmo de ser assim. Mas dói. Dói muito», começou por dizer o DJ, numa partilha feita esta terça-feira, 27 de janeiro, nas redes sociais, onde partilhou também um conjunto de fotografias com o pai.

E prosseguiu, assumindo-se desfeito com a perda do progenitor: «Não tenho palavras para descrever a dor e o aperto que senti e que ainda sinto. Uma dor que parece aumentar dia após dia. Uma dor silenciosa, pesada, que aperta o peito e cresce. Uma parte de mim morreu por dentro e partiu.»

«Quero que saibas que te amo muito, muito, muito mesmo. Tenho tantas, mas tantas saudades tuas... E terei sempre orgulho em falar de ti, de quem tu foste, da alegria que tinhas, da pessoa inteligente e boa que eras, das nossas histórias e de tudo o que vivemos juntos. Nunca houve uma pessoa que te tivesse conhecido e não tivesse gostado de ti. Fizeste a tua vida e foste feliz à tua maneira. Agora, descansa em paz. Fica em paz», acrescentou ainda.

Rúben da Cruz, que participou também no reality show A Quinta, disse ainda: «Prometo que vou continuar o teu legado com o teu querido e amado neto, que tanto gosta de ti e que tantas vezes fala em ti. Olha por nós. Protege-nos. E sê feliz aí em cima, onde quer que estejas agora. Todos os dias vou lembrar-me de ti, falar contigo e agradecer-te por todo o amor, carinho e amizade que sempre tiveste comigo. Estamos juntos, meu Cota. Até já.»