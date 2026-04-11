Rui Freitas e enfermeira Catarina surgem mais próximos do que nunca: «Nem vocês esperavam por esta»

Foi discreta na 1ª Companhia, mas cá fora é uma bomba: as fotos ousadas da enfermeira Catarina em biquíni

Depois de se terem conhecido na última edição de 1ª Companhia, Rui Freitas e a enfermeira Catarina Gonçalves voltaram a estar juntos — e o momento não passou despercebido.

Durante o programa, Rui chegou a demonstrar interesse em Catarina, deixando no ar a possibilidade de algo mais do que amizade. No entanto, já cá fora, o vencedor do programa acabou por descobrir que ela tinha namorado, o que fez com que a relação entre ambos seguisse apenas pelo caminho da amizade.

Agora, os dois voltaram a cruzar-se, desta vez numa aula de kickboxing, e partilharam o momento nas redes sociais. No vídeo publicado no Instagram, Rui destacou o lado inesperado deste reencontro: «Nem vocês esperavam por esta dupla», escreveu.

Entre boa disposição, cumplicidade e espírito de equipa, ficou evidente que a ligação entre os dois se mantém forte, ainda que num registo mais leve e descontraído. Os fãs, claro, não tardaram a reagir, curiosos com a proximidade entre ambos.

Apesar das especulações, tudo indica que Rui e Catarina continuam apenas bons amigos — mas, dentro ou fora dos holofotes, mostram que algumas ligações criadas em contexto televisivo podem mesmo perdurar no tempo.