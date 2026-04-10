Rui Freitas vive experiência incrível com os colegas da 1ª Companhia. E é surpreendente

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Depois de semana tensa, Voz deixa recado emotivo aos concorrentes
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Hugo e Ricardo João recusam-se a ouvir história de Liliana
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Há 1h e 50min
Liliana fica em lágrimas ao "reviver" passado difícil dentro da casa: «Eu não tenho que me sujeitar a humilhações»
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Há 1h e 56min
Ricardo João tem interesse em Ana? A concorrente veste-lhe a pele e responde à pergunta mais aguardada
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Hilariante! Ricardo João imita Ana ao pormenor. E a concorrente não se consegue conter
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Aos olhos de Ariana, Eva admite que acredita que ainda mexe com Diogo
06:09

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Há 2h e 10min
Eva coloca-se no lugar de Ariana. E a reação da concorrente é inesperada
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Ariana veste a pele de Eva. E a cara da ex-namorada de Diogo a assistir diz tudo
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Há 2h e 46min
Em lágrimas, Liliana desabafa com Ana: «Sinto tanta falta deles»
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Num momento frágil, Liliana chora sozinha: «Tu és forte»
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Reaproximação? Eva desaba em lágrimas e Diogo reage com gesto inesperado
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Momento inesperado na festa leva Diogo às lágrimas e gera comoção
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Ariana provoca Tiago e gera momento constrangedor após imagens de Eva
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Ricardo João grita com Liliana: «És empregada! Tens de limpar»
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Voz intervém após assistir a algo insólito na casa: «Um momento épico na história da Casa dos Segredos»
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Mais de 1 milhão e meio de visualizações! Ana é a “rainha dos memes” do Secret Story 10. E os números não mentem

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Caos instalado! Liliana acusa Hugo de tentar difamar, depois de receber castigo
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Liliana é castigada pela Voz e todos saem prejudicados! Reação da concorrente deixa os colegas revoltados
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Rui Freitas vive experiência incrível com os colegas da 1ª Companhia. E é surpreendente - TVI

Rui Freitas vive experiência incrível com os colegas da 1ª Companhia. E é surpreendente

Rui Freitas partilhou um momento único vivido juntos de alguns colegas e instrutores da 1ª Companhia. A experiência foi incrível e o vencedor não deixou nada por dizer.

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Rui Freitas recorreu ao Instagram, esta terça-feira, 7 de abril, para partilhar mais um momento vivido com a “família” da 1ª Companhia, formato do qual saiu vencedor. O cantor divulgou um vídeo e escreveu na legenda: «Uma das melhores experiências de indoor skydive com a melhor companhia».

Nas imagens, é possível ver a presença de vários elementos do programa, entre eles o comandante José Moutinho, os instrutores Paulo Andrade e Paulo Marques, as enfermeiras Catarina Gonçalves e Simone Pinheiro, bem como os recrutas Andrea Soares, Rodrigo Castelhano, Soraia Carrega, Nuno Janeiro e Sara Santos.

Veja a publicação. 

 

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