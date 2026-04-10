Rui Freitas vive experiência incrível com os colegas da 1ª Companhia. E é surpreendente

Rui Freitas acaba as férias de sonho na esquadra da polícia e faz apelo: «Por favor...»

Abalou, mas não o venceu! Saiba o momento mais difícil de Rui Freitas na base da 1ª Companhia

Rui Freitas recorreu ao Instagram, esta terça-feira, 7 de abril, para partilhar mais um momento vivido com a “família” da 1ª Companhia, formato do qual saiu vencedor. O cantor divulgou um vídeo e escreveu na legenda: «Uma das melhores experiências de indoor skydive com a melhor companhia».

Nas imagens, é possível ver a presença de vários elementos do programa, entre eles o comandante José Moutinho, os instrutores Paulo Andrade e Paulo Marques, as enfermeiras Catarina Gonçalves e Simone Pinheiro, bem como os recrutas Andrea Soares, Rodrigo Castelhano, Soraia Carrega, Nuno Janeiro e Sara Santos.