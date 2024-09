Rui Pinheiro do Big Brother realiza sonho dos pais e viraliza nas redes sociais. Veja as imagens

Tensão! David Maurício reage a comentários de Margarida Castro: «Não me lembro do que disse...»

No Em Família, Rui Pinheiro, ex-concorrente do Big Brother, visitou Rúben Rua e Maria Cerqueira Gomes na companhia dos pais.

Rui ficou viral recentemente nas redes sociais, depois de realizar um sonho muito grande dos pais: Acabar de pagar a casa, para a qual lutaram tanto para ter. O personal trainer conseguiu pagar cerca de 12 anos de rendas, tirando um grande alívio dos ombros dos pais, que estão perto da idade da reforma.

Os pais emocionaram-se no momento da surpresa, gravado em vídeo e partilhado nas redes sociais, contando já com 357 mil visualizações no Instagram, e também em direto no Em Família, ao rever o momento. Afirmaram estar cheios de orgulho do gesto do filho, que já há alguns anos tinha este objetivo em mente.

Já quando participou no Big Brother 2021, ao lado de Ana Barbosa, Débora Neves, António Bravo e outros, o seu grande objetivo de conseguisse ganhar o prémio (que acabou por ser entregue a Ana Barbosa), era exatamente ajudar os pais com a casa.

Veja as imagens emocionantes: