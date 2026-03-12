Surpresa! Este é o primeiro salvo das nomeações e os concorrentes ficaram incrédulos

Choque total! João acerta em cheio no segredo de Diogo e há uma reação que não passou despercebida

No Especial desta quinta-feira, 12 de março, um concorrente ficou a salvo das nomeações! 24 horas depois de terem ficado conhecidos os nomeados, um deles pôde respirar de alívio e o mais votado pelo público para permanecer na casa foi Diogo, com 63% dos votos.

Em votação continuam assim Sara, Hugo, Catarina e Ricardo João. Um deles vai abandonar a casa do Secret Story 10 já no próximo domingo.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

CATARINA – 761 20 20 04

HUGO – 761 20 20 09

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

SARA – 761 20 20 18