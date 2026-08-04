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Treze anos depois do Secret Story, ex-concorrente passa por mudança radical e cumpre um sonho: «No fundo do túnel há sempre uma luz» - TVI

Treze anos depois do Secret Story, ex-concorrente passa por mudança radical e cumpre um sonho: «No fundo do túnel há sempre uma luz»

  • Big Brother
  • 4 ago, 16:14

Treze anos passaram desde que Sandra Costa entrou na casa do Secret Story 3. Desde então, a sua vida conheceu momentos de enorme felicidade, mas também fases marcadas por perdas, dificuldades e muita resiliência. Hoje, a antiga concorrente garante que vive uma realidade bem diferente daquela que enfrentou durante vários anos.

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Foi em 2013 que Sandra Costa conquistou o público ao participar na terceira edição do Secret Story. A passagem pelo reality show da TVI abriu-lhe portas, mas a vida fora da televisão esteve longe de ser um conto de fadas.

Ao longo da última década, a empresária enfrentou várias dificuldades financeiras, uma fase que já admitiu ter sido extremamente angustiante. A esses desafios juntou-se uma das maiores dores da sua vida: a perda da mãe, um luto que a marcou profundamente e que a obrigou a encontrar forças para seguir em frente.

Apesar dos obstáculos, Sandra nunca desistiu dos seus sonhos. Depois de ter aprendido a trabalhar com máquinas de costura ainda aos 14 anos, decidiu transformar essa paixão numa profissão e lançou a sua própria marca de roupa. Mais tarde, apostou também na moda de praia, criando uma coleção de biquínis que promove diariamente nas redes sociais, onde incentiva as mulheres a sentirem-se bonitas e confiantes com o seu corpo.

Se no plano profissional o caminho foi construído com muito esforço, na vida pessoal Sandra encontrou estabilidade ao lado do marido. Casados há 13 anos, os dois continuam a mostrar uma relação sólida e são pais de Alexa e João Alex.

Recentemente, durante uma participação no programa Dois às 10, Sandra fez questão de destacar o papel fundamental do companheiro em todas as etapas da sua vida. A empresária garantiu que o marido acompanha de perto o seu trabalho e tem sido o maior pilar nas decisões relacionadas com o negócio, incentivando-a sempre a continuar a fazer aquilo que mais gosta.

Mas o futuro promete trazer ainda mais novidades. A antiga concorrente revelou que a família está a preparar um novo projeto, cujo anúncio poderá acontecer já em setembro: «Estamos a preparar uma grande novidade, que pode vir a ser anunciada em setembro», adiantou, sem revelar mais detalhes.

Veja o vídeo.

 

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