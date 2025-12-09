Depois de «momento tão angustiante», Sandrina Pratas respira de alívio

O desespero acabou. Sandrina Pratas respira de alívio depois de viver momentos de grande aflição com o desaparecimento do cão da filha. Através das redes sociais, a ex-concorrente veio agradecer a quem a ajudou, sobretudo à pessoa que encontrou o animal.

«Queremos agradecer, do fundo do coração, à família que encontrou o nosso cão. Nunca iremos esquecer a vossa bondade, o vosso cuidado e a forma tão humana com que o acolheram até chegar novamente às nossas mãos. Num momento tão angustiante para nós, vocês foram um verdadeiro anjo no caminho do nosso patudo. Obrigada pela vossa honestidade, atenção e carinho. Que Deus abençoe a vossa família! Obrigada, Alice Tomé», relatou.

Antes de encontrar o animal, Sandrina tinha feito um vídeo a responder a quem a criticou, mesmo quando esta estava desesperada com o desaparecimento do cão. A ex-concorrente levantava a hipótese de o animal ter sido roubado.

«Era da Ariel, a Ariel era muito agarradinha ao cão e ver comentários que estou a ver, que eu não sou capaz de cuidar nem de mim nem da minha filha nem de um cão. Pessoal, foi tirado do quintal, roubaram-me o cão! E depois ainda vejo estas mensagens, fico de rastos (…). Se alguém o achar entregue-me por favor, é o cão da minha bebé».