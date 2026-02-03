Sandrina Prata expõe insultos ao seu corpo e dá murro na mesa: «Mulheres a criticar mulheres. Vergonha!»

Sandrina Pratas mostra como era há 10 anos e deixa a Internet em "choque"

Sandrina Pratas decidiu expor alguns comentários ofensivos que recebeu à sua forma física, depois de ter divulgado um vídeo em que surge a pôr creme no corpo.

Nos comentários, pode ver-se alguns internautas a chamarem «gorda» e «feia» à ex-concorrente do Big Brother, que não esconde a desilusão e a tristeza ao ser confrontada com as ofensas. «Hoje em dia as mulher criticam, ofendem, chamam nomes… Mulheres a criticar mulheres, esta rivalidade, este padrão de beleza...», começou por dizer, num vídeo partilhado no Instagram.

E prosseguiu: «Eu estou feliz, estou feliz com o meu casamento, o meu marido adora-me assim e se não queres ver os meus vídeos, não me sigas, sai para a frente! Não me venham para aqui mandar mensagens a chamar nomes, isso é uma pouca vergonha!»

