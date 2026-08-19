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Deu que falar no Secret Story por causa de Ronaldo. Agora surpreende todos ao anunciar que vai ser pai - TVI

Deu que falar no Secret Story por causa de Ronaldo. Agora surpreende todos ao anunciar que vai ser pai

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  • Ontem às 22:03

Sandro Fernandes ficou conhecido do grande público pela ligação ao universo de Cristiano Ronaldo e por se orgulhar de já ter tratado do visual do craque. Agora, o barbeiro volta a estar no centro das atenções, mas por um motivo muito mais pessoal e feliz: vai ser pai pela primeira vez.

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A novidade foi partilhada pelo próprio através das redes sociais, onde revelou, com enorme entusiasmo, que a família está prestes a crescer. Numa publicação dedicada ao momento, Sandro Fernandes não escondeu a felicidade e escreveu: «O nosso bebé está a caminho e nós estamos super felizes 😍🥰🥹».

Sandro Fernandes tornou-se também uma figura conhecida dos fãs do Secret Story, onde a sua ligação a Cristiano Ronaldo acabou por dar que falar. O barbeiro nunca escondeu o orgulho por já ter tido o privilégio de cortar o cabelo ao futebolista português, uma experiência que fez questão de partilhar publicamente.

Desta vez, porém, é uma conquista de natureza bem diferente que está a deixá-lo radiante. O barbeiro prepara-se para abraçar o papel de pai, numa fase que promete ser uma das mais marcantes da sua vida.

Entre emojis de felicidade e muita emoção, Sandro Fernandes já partilhou com os seguidores a notícia que está a deixar todos rendidos: há um bebé a caminho!

Veja a publicação.

 

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