Depois da polémica da «relação» com Hugo, família de Sara deixa aviso: «Nunca serão aceitáveis»

Depois dos beijos com Hugo, Sara descobre relação fora da casa e promete: «Vou bater de frente sem dó nem piedade»

Sara tem sido uma das concorrentes mais faladas na 10ª edição do Secret Story. A concorrente tem-se tornado cada vez mais polémica desde a aproximação a Hugo, que supostamente tem uma pessoa especial fora da casa mais vigiada do país.

Perante alguns comentários que têm surgido nas redes sociais, a página oficial de Sara Jesus decidiu pronunciar-se através de uma mensagem dirigida ao público. «Temos acompanhado alguns comentários sobre a Sara durante a respetiva participação no Secret Story. Opiniões fazem parte do jogo, mas ataques pessoais e desrespeito nunca serão aceitáveis», começaram por escrever.

No mesmo comunicado, a equipa que gere a conta da concorrente reforça ainda o pedido de respeito: «A Sara entrou nesta experiência com coragem e autenticidade. Pedimos apenas respeito». A mensagem termina com uma nota de agradecimento dirigida aos apoiantes: «Obrigada a todos os que continuam a enviar apoio e mensagens positivas», findaram.