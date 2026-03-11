Depois da polémica da «relação» com Hugo, família de Sara deixa aviso: «Nunca serão aceitáveis»

Ao Minuto

Há 24 min
Nomeações a ferver! Estes são os cinco concorrentes em risco de expulsão

Há 49 min
Após o Especial, Jéssica repreende Diogo: «Tu não aprendes pois não?»
Há 1h e 9min
A pergunta que não quer calar: Quem é a namorada de Diogo? Suspeitas estão entre Sara, Ariana e Eva
Há 1h e 9min
O privilégio não é só a imunidade: Voz oferece recompensa de peso a quem teve um bom desempenho na prova
Há 1h e 12min
Nomeações feitas, votações abertas: Estes são os concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo
Há 1h e 12min
Concorrentes são confrontados com imagens escaldantes e Hugo e Sara têm os holofotes virados para eles
Há 1h e 16min
Choque total! João acerta em cheio no segredo de Diogo e há uma reação que não passou despercebida

Há 1h e 17min
O momento alto da noite! João descobre segredo de Diogo e a reação de Eva é impagável: as imagens inéditas do momento

Há 1h e 24min
João acerta em cheio no segredo de Diogo e estas são as reações inéditas dos concorrentes
Há 1h e 25min
Botão dos segredos ecoa e desta vez é João quem tenta a sorte: «O Diogo tem a namorada na casa»
Há 1h e 34min
Após castigo da Voz: Estes são os concorrentes mais próximos da saída no próximo domingo
Há 1h e 34min
Estes são os concorrentes mais nomeados pelos colegas: Será que vai haver uma reviravolta?
Há 1h e 43min
Prova de resistência dá imunidade a vários concorrentes: saiba quem foram os sortudos
Há 1h e 48min
Cansados e a ansiar pelo fim: Prova de resistência terminada. Será que tiveram sucesso?
Há 2h e 13min
Catarina e Norberto já não escondem o sentimento e declaram-se um ao outro
Há 3h e 23min
«Eu gostava de ser nomeado»: João expõe estratégia a Diogo e Liliana
Há 3h e 47min
O clima aquece e a Voz pede para fazerem o «sinal de consentimento»: Afinal, qual casal está ao rubro?
Há 3h e 50min
A ferver. Jéssica perde a paciência com Hugo durante a prova: «Isto é privação de sono (...) Aquele desgraçado»
Depois da polémica da «relação» com Hugo, família de Sara deixa aviso: «Nunca serão aceitáveis»

  • Secret Story
  • Hoje às 17:29

Sara tem estado entre as concorrentes mais comentadas do Secret Story 10, protagonizando vários momentos dentro da casa e dividindo opiniões entre os fãs do programa. A equipa que a apoia cá fora veio deixar um comunicado.

Sara tem sido uma das concorrentes mais faladas na 10ª edição do Secret Story. A concorrente tem-se tornado cada vez mais polémica desde a aproximação a Hugo, que supostamente tem uma pessoa especial fora da casa mais vigiada do país.

Perante alguns comentários que têm surgido nas redes sociais, a página oficial de Sara Jesus decidiu pronunciar-se através de uma mensagem dirigida ao público. «Temos acompanhado alguns comentários sobre a Sara durante a respetiva participação no Secret Story. Opiniões fazem parte do jogo, mas ataques pessoais e desrespeito nunca serão aceitáveis», começaram por escrever.

No mesmo comunicado, a equipa que gere a conta da concorrente reforça ainda o pedido de respeito: «A Sara entrou nesta experiência com coragem e autenticidade. Pedimos apenas respeito». A mensagem termina com uma nota de agradecimento dirigida aos apoiantes: «Obrigada a todos os que continuam a enviar apoio e mensagens positivas», findaram. 

Veja a imagem.

