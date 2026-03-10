Ao Minuto

Acompanhe ao minuto
Depois dos beijos com Hugo, Sara descobre relação fora da casa e promete: «Vou bater de frente sem dó nem piedade» - TVI

Depois dos beijos com Hugo, Sara descobre relação fora da casa e promete: «Vou bater de frente sem dó nem piedade»

  • Secret Story
  • Hoje às 13:30

A noite de aproximação entre Hugo e Sara na casa do Secret Story 10 ganhou uma nova dimensão depois de uma revelação inesperada feita por Hugo no confessionário. O concorrente confirmou ter uma pessoa especial cá fora. A situação acabou por chegar aos ouvidos de Sara na manhã seguinte e a reação não foi indiferente.

A relação entre Hugo e Sara tem evoluído rapidamente dentro da casa do Secret Story 10. Nos últimos dias, os dois tornaram-se cada vez mais próximos, passaram a dormir juntos e a partilhar momentos de grande cumplicidade durante a noite. Essa proximidade acabou por culminar numa troca de beijos captada pelas câmaras durante a madrugada. Pode ver na galeria as imagens desse momento intenso!

No entanto, a situação ganhou contornos mais complexos no Especial desta segunda-feira, 9 de março, quando Cristina Ferreira confrontou Hugo no confessionário. Numa conversa privada, o concorrente confirmou que existe uma pessoa especial na sua vida fora da casa e afirmou acreditar que essa pessoa está à sua espera e confia nele sem qualquer dúvida. Hugo revelou ainda que espera avançar para uma relação quando regressar ao exterior.

Veja o momento aqui:

Na manhã desta terça-feira, Sara falou com Jéssica e mostrou-se visivelmente magoada ao descobrir a verdade. Segundo explicou, chegou a questionar Hugo sobre essa alegada pessoa especial e ele terá negado. «Era só escusado», desabafou, acrescentando ainda que, daqui para a frente, pretende enfrentar o colega de jogo: «Vou bater de frente sem dó nem piedade».

Veja o momento aqui:

Já durante a madrugada, Hugo acabou por conversar com Tiago e confessou estar arrependido de se ter envolvido com Sara. O concorrente garantiu que não pretende repetir a situação, precisamente por causa da pessoa especial que tem cá fora, deixando no ar mais um capítulo tenso nesta história que continua a agitar a casa.

Veja o momento aqui:

Veja agora todas as imagens na galeria e descubra como foi este momento de intimidade entre Hugo e Sara

Há algo que une João, do Secret Story 10, a uma cara da TVI. E ninguém esperava

Nomeações inesperadas no Secret Story 10: quatro concorrentes em risco de expulsão e há uma novidade

Após onda de apoio, Pedro não esconde a emoção: «Recebi imensos comentários positivos»

Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

04:02

Segredo em risco? Eva preocupada com as «dormida» com Diogo: «Vamos ter de...»

Secret Story
Hoje às 13:39
7
02:15

Hélder faz revelação sobre concorrente: «Já tivemos uma cena lá fora»

Secret Story
Hoje às 12:35
8
