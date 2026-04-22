Sara abre o coração e fala, pela primeira vez, sobre os planos para o futuro com Hugo: «Eu não penso em...»

Hugo faz confissão inesperada sobre "pessoa especial" após sair do Secret Story: «Ela foi ver a gala e nessa noite eu beijei a Sara»

Hugo foi expulso do Secret Story 10 na passada segunda-feira, 20 de abril, e Sara ficou devastada com a saída do amigo especial, ainda que estejam separados por pouco tempo, porque o reality show termina já nesta sexta-feira. No dia seguinte à expulsão do concorrente, Cristina Ferreira quis saber como é que a finalista se sentiu nas primeiras horas sem aquele que foi o seu grande aliado no jogo, e ainda se há futuro para os dois cá fora.

«Acordei imensas vezes à noite, senti-me um bocadinho mais sozinha, mas eu roubei-lhe um perfume ontem e meti lá o cheirinho dele», começou por referir Sara, sempre sorridente, mas visivelmente nostálgica.

A concorrente contou à apresentadora do formato da TVI que sentiu «a falta» de alguém de quem gosta muito e Cristina Ferreira quis saber se pode haver uma relação amorosa entre os dois fora da casa mais vigiada do País. «Vamos ver. Um dia de cada vez, sem muitas expetativas. Acho que é um dia de cada vez e vamos ver o que é que acontece. Eu não penso em namorar, é só ver o que é que o destino nos reserva», adiantou.

Houve ainda espaço para Sara se pronunciar sobre a amiga especial que Hugo tinha cá fora antes de entrar no Secret Story 10 e abordou a conversa que o ex-concorrente disse que iria ter com essa pessoa. «Não sei se já teve tempo para isso ou não, espero que tenha essa conversa, porque ele precisava efetivamente de ter essa conversa», concluiu.