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Sara abre o coração depois de vencer o Big Brother. E nem vai acreditar no que revelou sobre Nuno - TVI

Sara abre o coração depois de vencer o Big Brother. E nem vai acreditar no que revelou sobre Nuno

  • Maria Figueiredo
  • Há 2h e 13min

Poucos dias depois de conquistar o primeiro lugar no Big Brother Verão, Sara Alves esteve no Dois às 10 e falou abertamente sobre a relação que construiu com Nuno Pereira dentro da casa. A vencedora esclareceu, de uma vez por todas, se existe ou não espaço para um romance entre os dois e revelou ainda quais são os seus próximos objetivos fora do reality show.

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A vitória ainda é recente, mas Sara Alves já começou a enfrentar a nova realidade depois de ter sido coroada vencedora do Big Brother Verão. Quatro dias depois da grande final, a jovem esteve à conversa com Cláudio Ramos, no Dois às 10, onde revisitou alguns dos momentos mais marcantes da sua participação.

Recorde o momento em que Sara se sagrou vencedora do Big Brother Verão

Entre os vários assuntos abordados, houve um que acabou por despertar especial curiosidade: a relação com Nuno Pereira. Os dois aproximaram-se ao longo da estadia na casa mais vigiada do País e a cumplicidade entre ambos deu origem a várias especulações sobre a possibilidade de existir algo mais.

Contudo, Sara foi perentória quando questionada sobre os seus sentimentos pelo antigo colega de casa.

«Encantada? Não», respondeu de imediato. A vencedora fez questão de esclarecer que, apesar de existir uma ligação forte entre os dois, não olha para Nuno como um possível interesse amoroso. «Gosto muito dele. Gosto muito da relação que temos. Somos muito amigos. Não vejo algo...», explicou Sara.

Sara garante que seria a primeira a falar

Sem querer alimentar rumores, a jovem acabou por explicar que existe entre os dois uma relação baseada sobretudo na amizade e na sinceridade.

Sara revelou ainda que, caso algum dos dois começasse a sentir algo diferente, não haveria espaço para esconder sentimentos ou alimentar dúvidas.

«Se eu sentisse que estava a ter algum tipo de interesse, seria a primeira a dizer. Nós éramos super sinceros um com o outro, então, se algum dos dois sentisse alguma coisa, nós iríamos, sem dúvida, conversar», garantiu.

Apesar de afastar, para já, qualquer possibilidade de romance, Sara confirmou que a amizade com Nuno continua fora da casa. Prova disso é que os dois têm já planos para passarem algum tempo juntos, acompanhados por outro rosto conhecido desta edição.

E agora? Sara já tem planos para o futuro

Com o troféu do «Big Brother Verão» conquistado, Sara Alves prepara-se agora para uma nova fase da sua vida. E, além da exposição que ganhou com a participação no reality show, a jovem tem também objetivos profissionais bem definidos.

Ainda se recorda desta conversa emotiva entre Sara e o Big? Veja tudo

Fora dos ecrãs, Sara pretende apostar num projeto ligado ao café, área na qual quer investir e construir o seu futuro profissional.

Assim, entre a vitória no reality show, a amizade com Nuno e os novos projetos que tem pela frente, Sara parece ter já os olhos postos no futuro. E, pelo menos para já, deixa uma coisa clara: entre ela e Nuno Pereira existe cumplicidade, mas não há romance à vista.

Veja ainda melhores imagens da Curva da Vida de Sara

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