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Em biquíni, ex-concorrente mostra-se mais sexy do que nunca e recebe proposta insólita de fã: «Onde é que...» - TVI

Em biquíni, ex-concorrente mostra-se mais sexy do que nunca e recebe proposta insólita de fã: «Onde é que...»

  • Secret Story
  • Há 1h e 21min

A ex-concorrente do Secret Story está de férias no Brasil. Tem partilhado algumas fotos bem ousadas em biquíni e recebeu uma proposta inusitada de um fã. Veja tudo.

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Poucas semanas depois de ter saído do Secret Story 10, Catarina Quintas decidiu desfrutar de uns dias de descanso num verdadeiro paraíso. A ex-concorrente rumou ao Brasil para usufruir de umas mini férias e tem encantado os fãs com as fotos que partilha nas redes sociais, em que exibe o corpo escultural de que é dona.

No Instagram, Catarina Quintas tem divulgado fotografias nas praias de sonho do Rio de Janeiro. Em várias delas, posa em biquínis bastante reduzidos e deixa em evidência as suas curvas esculpidas.

Os fãs têm inundado a caixa de comentários dessas mesmas publicações de rasgados elogios. «Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça», «Gata 😍», «MARAVILHOSA 🔥💞», «Linda vista 🔥🔥», «A temperatura subiu no Instagram🔥», «NOSSAAAA 🔥», «Esqueceeeee ! A MÃE TÁ ONNN. ❤️», «Linda, onde é que envio o meu currículo? 😍», «Mulherão do caraças 🔥», são alguns dos comentários que se podem ler. 

Percorra a nossa galeria e veja as fotos mais sexy de Catarina Quintas de férias no Brasil

Veja ainda: Como está a relação com Catarina? Norberto faz revelação sobre o que aconteceu após a sua saída - Secret Story - TVI

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