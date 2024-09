«Vamos ter dois Reality Shows» Saiba o que esperar dos próximos meses na TVI!

No final de tarde desta quarta-feira, dia 11, a «Parada de Estrelas» contou com vários rostos da TVI. O evento decorreu no Altis Belém, em Lisboa e foram reveladas várias novidades na grelha do canal.

No entretenimento, destaca-se o tão aguardado regresso do «Secret Story – Casa dos Segredos», que estreia já no próximo dia 15 de setembro. Cristina Ferreira será a anfitriã das galas de domingo e contará com a companhia de Bruna Gomes e Flávio Furtado. A dupla de comentadores está de volta e promete não deixar nada por dizer.

Durante a semana, Maria Botelho Moniz, Iva Domingues, Alice Alves e Marta Cardoso vão continuar a apresentar todas as novidades da casa mais vigiada do país.

Na «Parada de Estrelas», o diretor da TVI, José Eduardo Moniz revelou: «Vamos ter dois reality shows».

«Um que é o Secret Story que estreia na próxima semana e outro no início do ano», adiantou José Eduardo Moniz.

Saiba aqui todas as novidades da TVI: