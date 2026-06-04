Foi um dos mais icónicos vencedores de reality. 15 anos depois, volta à televisão para anunciar que vai ser pai

Foi um dos vencedores mais épicos da história dos realities e agora está com alunos de todo o País

Venceu uma Casa dos Segredos e está ligado a uma famosa atriz. 14 anos depois, alcança um grande feito

João Mota está afastado dos ecrãs há algum tempo e, agora, regressou para anunciar um grande novidade! O vencedor do Secret Story - Casa dos Segredos 2 prepara-se para ser pai pela primeira vez, e o bebé vai nascer ainda este mês!

A revelação foi feita durante a entrevista que concedeu a Cláudio Ramos, no Dois às 10 desta quinta-feira, 4 de junho, onde apresentou o seu mais recente livro. Obra essa que dedica ao filho que ainda não nasceu.

«Para ti, meu filho, para que um dia me possas ler e possamos juntos pensar e falar sobre o amor», escreveu no prefácio. Cláudio Ramos questiona: «Isto leva-me a pensar duas coisas: que querias ter falado mais sobre amor com o teu pai, e que há um filho!»

«Há um filho, sim. Vou ser pai, é para já! Vai ser este mês. Está a ser um processo tão bonito», começou por dizer. E acrescentou: «Primeiro, pela natureza. Nos vemos os outros a passar por esse momento e é bonito, mas quando somos nós... quando um pontinho passa a ser um embrião, depois um feto e depois um bebé... é indiscritível.»

«Poder viver isto numa relação tão bonita como aquela com quem estou a viver... é uma relação ótima, é uma pessoa que eu amo de paixão. Só assim foi possível construir tudo o que temos vindo a construir», findou.

João Mota vai ser pai de um menino.