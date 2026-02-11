Ao Minuto

Fim do maior segredo! Revelados todos os apresentadores e comentadores do Secret Story 10

Fim do maior segredo! Revelados todos os apresentadores e comentadores do Secret Story 10

  • Secret Story
  • Há 1h e 29min

Fique a conhecer quem serão os apresentadores da nova edição do Secret Story e ainda os comentadores que vão agitar os blocos diários do reality show da TVI.

O Secret Story - Casa dos Segredos regressa à antena da TVI já no próximo dia 22 de fevereiro, com imensas novidades que vão tornar a 10ª edição deste reality show ainda mais inesquecível. Fora da casa, também há novidades surpreendentes: revelamos-lhe quem são os apresentadores e comentadores do todos os programas!

«Dez edições depois, o “Secret Story” está de volta aos ecrãs da TVI, com estreia marcada para dia 22 de fevereiro e com apresentação de Cristina Ferreira. A apresentadora será ainda a responsável pelas conversas diárias com os concorrentes, com o Secret Story Especial», começou por anunciar a TVI, num comunicado emitido esta quarta-feira, 11 de fevereiro.

Durante a semana, Nuno Eiró e Marta Cardoso vão continuar a assegurar os blocos diários. «Durante a semana, Nuno Eiró irá assumir a condução do “Secret Story Última Hora“ e “Secret Story Diário”. Marta Cardoso será a apresentadora do “Secret Story Extra”. Aos sábados à tarde, Alice Alves assume o “Secret Story Especial Fim de Semana”», pode ler-se.

Mas há mais: já estão escolhidos os comentadores para a nova edição do Secret Story.

«Os blocos diários contam com a participação de comentadores bem conhecidos do público como Adriano Silva Martins, Cândido Pereira, Cinha Jardim, Diana Lopes, Francisco Monteiro, Gonçalo Quinaz, Inês Morais, Inês Simões, Isabel Figueira, João Ricardo, Marcia Soares e Teresa Silva.»

 

