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"Perdi a virgindade aos 12 anos" ou "Fui sequestrada por uma seita": Estes são os segredos mais bizarros que já passaram pelo Secret Story - TVI

"Perdi a virgindade aos 12 anos" ou "Fui sequestrada por uma seita": Estes são os segredos mais bizarros que já passaram pelo Secret Story

  • Secret Story
  • Há 2h e 42min

O Secret Story - Casa dos Segredos já teve dez edições em Portugal e hoje recordamos os segredos mais surpreendentes de todos.

O Secret Story - Casa dos Segredos chegou a Portugal em 2010 e revolucionou para sempre a história dos reality shows. São vários os concorrentes que já passaram pela casa mais vigiada do país, e alguns deles escondiam segredos insólitos, surpreendentes e até bizarros.

Hoje, recordamos alguns dos segredos mais inesquecíveis das dez edições da Casa dos Segredos. 

1ª Edição:

António Queirós - “Tive um bar de alterne”

Vera Ferreira - “Tive um caso com um jogador da Seleção”
 
Andreia Leal - “Já fui acompanhante de luxo”
 
Jade - "Participei num assalto"
 
Zé Miguel - "Tive Mais de 250 relacionamentos"
 
Daniela - "Vivi 9 Anos Num Convento"
 
Hugo F - “Tive experiências paranormais”


2ª Edição:
 
Paulo - “Matei um homem”

Delphine - “Estou a estudar para ser freira”
 
João J. - “Sou virgem”
 
Cátia Palhinha - “Trabalhei num cabaré”


3ª Edição: 
 
Cátia Marisa - “Fui mãe aos 15 anos”
 
Jean Mark - “Perdi a virgindade aos 12 anos”
 
Joana - “Estive sequestrada numa prisão na Venezuela”


4ª Edição:
 
Lourenço - "Mudei de Sexo este ano"
 
Érica - “Mantenho uma lista de todas as pessoas com quem me envolvi sexualmente”
 
Vânia Sá - "Vejo Mortos"
 
Juliana - “Ouço vozes dentro da minha cabeça”


5ª Edição: 

Agnes - “Fui sequestrada e explorada por uma seita”
 
Liliana Filipa - "Consigo prever o futuro"


6ª Edição:
 
Vanessa - “Nasci bebé sereia”
 
Helena Isabel - “Não consigo atravessar a Ponte 25 de Abril”


7ª Edição:
 
Margarida - “Já escrevi dois livros sobre a minha vida sexual”
 
Cátia - “O meu pai tentou matar-me 4 vezes”
 
Rui - “Fui raptado por engano em Espanha”
 
Joana - “Sou filha da prima da minha madrasta”
 
Marlene - “A minha irmã foi levada por um bispo da IURD”


8ª Edição:
 
Diogo Alexandre — “Sou mórmon e fiz um voto de castidade”
 
Marcelo Palma - "Maquilho Mortos"
 
Leomarte Freire - “Conheci a mulher do meu namorado no dia do seu funeral”
 
Heitor Nunes - "Sofro de 'michaelofobia'" (Medo do Michael Jackson)


9ª Edição:
 
Joana - “Sofro de bananofobia”

Bruno Miguel - “Tive um gémeo evanescente”


10ª Edição:
 
Luzia - “Tenho um altar de objetos sexuais”
 
Sara - "Nasci com um dente no nariz"
 
Hélder - "Mudei a cor dos meus olhos numa operação de risco"
 
Norberto - "Fui operado ao pénis no dia do apagão"

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