Ontem às 22:37
Nunca antes vistas: Pedro e Marisa abrem o álbum privado da família e mostra fotos inéditas da filha na maternidade

Ontem às 22:06
Pedro Jorge desfaz-se em lágrimas ao falar sobre a "rutura" com Leandro: «Coisas que magoam...»

Ontem às 20:04
Ainda se lembra desta "bomba" do Love on Top? Foi candidata a Miss Bumbum e agora faz sucesso no estrangeiro

Ontem às 19:52
Lembra-se da «boazona» do Love on Top? Nove anos depois, continua a rebentar termómetros: e estas são as fotos ousadas que comprovam

Ontem às 19:03
Francisco Monteiro revela a "fórmula secreta" que o fez perder 20 quilos em pouco mais de um mês

Ontem às 18:53
Grávida? Jéssica Antunes reage às especulações após mostrar imagem que levantou suspeitas

Ontem às 18:21
Amigo próximo fala demais? Jéssica Vieira "obrigada" a esclarecer relação com João Oliveira

Ontem às 17:56
Marcia Soares esclarece relação com Francisco Monteiro e não esconde: «Ao início, foi complicado voltar...»

Ontem às 16:43
Cláudio Ramos procura a verdade sobre o atrito entre Francisco Monteiro e o novo namorado de Bárbara Parada

Ontem às 16:35
Namorada de Maycon comenta postura de Renata Reis no desaparecimento e morte

Ontem às 15:18
Na linha da frente. Vencedor do Big Brother ajuda vítimas da tempestade e fica impressionado com destruição

Ontem às 12:54
Namorada de Maycon esclarece a maior dúvida que existe sobre a discussão antes da tragédia

Ontem às 10:56
Fotos nunca antes vistas. Pedro Jorge celebra a data mais especial da sua vida

Ontem às 10:52
Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»
Ontem às 10:50
Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada»
Ontem às 10:29
Em direto, Cláudio Ramos liga para o clube de padel onde o novo amor de Bárbara Parada trabalhava: “Precisamos de saber”
Ontem às 10:18
Cláudio Ramos revela ter trocado mensagens com a namorada de Maycon Douglas: “Ela tem uma mágoa”
Ontem às 10:17
Cristina Ferreira reage a desabafo da namorada de Maycon Douglas: “Fica uma marca”
Ainda se lembra desta "bomba" do Love on Top? Foi candidata a Miss Bumbum e agora faz sucesso no estrangeiro - TVI

Ela entrou no Love on Top em 2017 e foi uma das mulheres mais cobiçadas. Agora, faz sucesso no estrangeiro e continua a incendiar a Internet com fotos ousadas.

Sefora Arruda ficou conhecida quando, em 2017, participou na quarta edição do Love On Top. Viveu um romance polémico dentro da casa, acabou por desistir, mas ficou conhecida por ser uma verdadeira bomba. 

A «loiraça» foi uma das mulheres mais sensuais e cobiçadas que passou pelo formato da TVI e, fora dele, continua a incendiar as redes sociais com fotografias bem ousadas. 

Quando entrou na «mansão do amor», Sefora uma das concorrentes que mais marcou o formato, tanto por momentos controversos dentro do programa, como pela sua personalidade forte e presença nas redes sociais.

Dentro da casa, viveu um romance intenso com Bruno Marvão, marcado momentos de discussão e reconciliação que chamaram a atenção do público

Em 2017, tornou-se também na primeira portuguesa a participar no concurso brasileiro Miss Bumbum Brasil, representando o estado do Piauí naquele concurso focado na estética corporal.

Depois de um período no Brasil e de consolidar uma carreira como modelo, Sefora mostrou interesse em mergulhar no mundo da música. Em 2019, mudou-se para Porto Rico, onde gravou várias canções e videoclipes. Desde então, Sefora Arruda dedica-se a este mundo e tem vários singles lançados e partilhados nas maiores plataformas de música, como o Youtube e o Spotify. 

Ainda se lembra dela? Percorra a nossa galeria e veja como está hoje Sefora Arruda

