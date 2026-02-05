Ainda se lembra desta "bomba" do Love on Top? Foi candidata a Miss Bumbum e agora faz sucesso no estrangeiro

Sefora Arruda ficou conhecida quando, em 2017, participou na quarta edição do Love On Top. Viveu um romance polémico dentro da casa, acabou por desistir, mas ficou conhecida por ser uma verdadeira bomba.

A «loiraça» foi uma das mulheres mais sensuais e cobiçadas que passou pelo formato da TVI e, fora dele, continua a incendiar as redes sociais com fotografias bem ousadas.

Quando entrou na «mansão do amor», Sefora uma das concorrentes que mais marcou o formato, tanto por momentos controversos dentro do programa, como pela sua personalidade forte e presença nas redes sociais.

Dentro da casa, viveu um romance intenso com Bruno Marvão, marcado momentos de discussão e reconciliação que chamaram a atenção do público

Em 2017, tornou-se também na primeira portuguesa a participar no concurso brasileiro Miss Bumbum Brasil, representando o estado do Piauí naquele concurso focado na estética corporal.

Depois de um período no Brasil e de consolidar uma carreira como modelo, Sefora mostrou interesse em mergulhar no mundo da música. Em 2019, mudou-se para Porto Rico, onde gravou várias canções e videoclipes. Desde então, Sefora Arruda dedica-se a este mundo e tem vários singles lançados e partilhados nas maiores plataformas de música, como o Youtube e o Spotify.