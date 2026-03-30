Entrou no Big Brother e deu que falar por causa de Catarina Miranda. Agora vai ser pai pela terceira vez

Ao Minuto

Há 59 min
Gritos e mais gritos. Jéssica e Ana entram em despique após o Especial: «Só apareces assim!»
01:52

Gritos e mais gritos. Jéssica e Ana entram em despique após o Especial: «Só apareces assim!»

Há 1h e 9min
Eva sai em defesa de Norberto e critica Ricardo João e Hugo: «As palavras que são usadas...»
04:10

Eva sai em defesa de Norberto e critica Ricardo João e Hugo: «As palavras que são usadas...»

Há 1h e 15min
Quatro nomeados! Saiba quem são os concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo
04:05

Quatro nomeados! Saiba quem são os concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo

Há 1h e 20min
Ricardo João 'ataca' Norberto: «Ele não traiu, mas quis parecer bem ao escolher a Eva»
03:55

Ricardo João 'ataca' Norberto: «Ele não traiu, mas quis parecer bem ao escolher a Eva»

Há 1h e 20min
Crise na amizade? Norberto reage às críticas de Ricardo João e Hugo: «Eu também podia achar burro...»
03:55

Crise na amizade? Norberto reage às críticas de Ricardo João e Hugo: «Eu também podia achar burro...»

Há 1h e 27min
Confusão nas tarefas domésticas! Ana é criticada pelos colegas: «Estou cansado dos berros dela»
01:20

Confusão nas tarefas domésticas! Ana é criticada pelos colegas: «Estou cansado dos berros dela»

Há 1h e 29min
Cristina Ferreira tenta perceber conversa quase secreta entre Eva e Diogo: «Só consegui ver cumplicidade e alguns toques»
02:56

Cristina Ferreira tenta perceber conversa quase secreta entre Eva e Diogo: «Só consegui ver cumplicidade e alguns toques»

Há 1h e 31min
«Não imagina um namoro com a Ariana?»: A pergunta de Cristina Ferreira que deixou Diogo a pensar
03:24

«Não imagina um namoro com a Ariana?»: A pergunta de Cristina Ferreira que deixou Diogo a pensar

Há 1h e 34min
Diogo quer aproximar-se da 'ex' e revela: «Sinto que devo estar perto da Eva neste momento»
05:55

Diogo quer aproximar-se da 'ex' e revela: «Sinto que devo estar perto da Eva neste momento»

Há 1h e 34min
Diogo 'rejeita' beijo de Ariana: «Não é que não queira, mas quero respeitar...»
05:55

Diogo 'rejeita' beijo de Ariana: «Não é que não queira, mas quero respeitar...»

Há 1h e 34min
«Aquilo que aconteceu com a Ariana foi um erro»: Diogo faz confissão 'bombástica'
05:55

«Aquilo que aconteceu com a Ariana foi um erro»: Diogo faz confissão 'bombástica'

Há 1h e 44min
«Está melhor porque o João saiu?»: Diogo responde à pergunta implacável de Cristina Ferreira
01:49

«Está melhor porque o João saiu?»: Diogo responde à pergunta implacável de Cristina Ferreira

Há 1h e 46min
Norberto sai em defesa de Sara e ataca Ana: «Sabes o que é ter postura sequer?»
02:47

Norberto sai em defesa de Sara e ataca Ana: «Sabes o que é ter postura sequer?»

Há 1h e 47min
Sara reage às ofensas de Luzia: «Eu rio-me na cara dela. Diz mais sobre ela do que sobre mim»
03:20

Sara reage às ofensas de Luzia: «Eu rio-me na cara dela. Diz mais sobre ela do que sobre mim»

Há 1h e 47min
Tiago não deixa nada por dizer sobre a discussão entre Sara e Luzia: «Ela aproveita cada pedaço de jogo...»
03:20

Tiago não deixa nada por dizer sobre a discussão entre Sara e Luzia: «Ela aproveita cada pedaço de jogo...»

Há 1h e 52min
Ana 'atira-se' a Sara em pleno Especial: «És tão elegante e fazes provocações deste género»
02:23

Ana 'atira-se' a Sara em pleno Especial: «És tão elegante e fazes provocações deste género»

Há 1h e 52min
Insultos e confrontos. Discussão entre Luzia e Sara escala e concorrente defende-se: «Ela queria que eu lhe batesse»
02:23

Insultos e confrontos. Discussão entre Luzia e Sara escala e concorrente defende-se: «Ela queria que eu lhe batesse»

Há 2h e 37min
Apaixonado por Ariana? Diogo faz confissão inédita: «O coração mudou...»
03:34

Apaixonado por Ariana? Diogo faz confissão inédita: «O coração mudou...»

Acompanhe ao minuto
Entrou no Big Brother e deu que falar por causa de Catarina Miranda. Agora vai ser pai pela terceira vez - TVI

Entrou no Big Brother e deu que falar por causa de Catarina Miranda. Agora vai ser pai pela terceira vez

  • Big Brother
  • Hoje às 12:57

Uma novidade que apanhou tudo e todos de surpresa.

Relacionados

Depois de semanas a dar que falar pela relação conturbada com Catarina Miranda, Sérgio Duarte volta a estar em destaque — desta vez por um motivo bem mais feliz. O ex-concorrente do Big Brother 2024 anunciou que vai ser pai pela terceira vez.

Recorde-se que Sérgio e Catarina Miranda construíram uma amizade próxima durante o reality show, mas, já fora da casa, a relação acabou por deteriorar-se, culminando numa zanga que os deixou de costas voltadas. Um afastamento que tem alimentado a curiosidade dos fãs.

Agora, longe das polémicas, Sérgio Duarte partilhou uma novidade especial nas redes sociais: a chegada de mais um filho. O ex-concorrente já é pai de duas meninas, fruto do casamento com Vanda Soares Duarte, e prepara-se assim para aumentar a família.

“À beira-mar, onde o som das ondas embala os nossos sonhos, partilhamos a mais doce novidade das nossas vidas 🤍”, pode ler-se na descrição do vídeo publicado, onde o casal anuncia a gravidez de forma emotiva.

A notícia foi recebida com entusiasmo pelos seguidores, que rapidamente encheram a publicação de mensagens de felicitações, assinalando esta nova fase na vida de Sérgio Duarte, agora marcada pela alegria de voltar a ser pai.

Continue a ler

Relacionados

Este é a maior tristeza de Catarina Miranda no meio da zanga com Sérgio Duarte

Novos detalhes do fim da amizade entre Catarina Miranda e Sérgio Duarte: “Há coisas que valem mais do que o dinheiro”

Mais Vistos

Cristina Ferreira faz revelação sobre Diogo, Eva e Ariana em direto. E João fica sem saber o que dizer

Hoje às 14:52
1

Entrou no Big Brother e deu que falar por causa de Catarina Miranda. Agora vai ser pai pela terceira vez

Hoje às 12:57
2

Nem vai conseguir reconhecê-lo: Mostramos-lhe a fotografia de Diogo de que todos falam

Hoje às 15:31
3

Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

6 mar, 14:15
4

Susana Dias Ramos é operada após diagnóstico de condição rara: «Demorei muito até perceber o que se passava»

Hoje às 15:46
5

Entrou no Big Brother com 18 anos e foi 'aliada' de Miguel Vicente. Agora, está irreconhecível: e é um verdadeiro furacão

Big Brother
Hoje às 18:00
6
04:11

Ariana passada com Diogo no confessionário: «Se quer lutar por ela que vá atrás dela»

Secret Story
Hoje às 18:32
7
02:33

Eva comenta postura de Ariana: «Já pensaste que podia dar badagaio»

Secret Story
Hoje às 16:07
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

02:03

Mãe de Ariana pronuncia-se sobre relação de Diogo e Eva: «Quando saírem vão ficar juntos»

Secret Story
Hoje às 19:16
04:11

Ariana passada com Diogo no confessionário: «Se quer lutar por ela que vá atrás dela»

Secret Story
Hoje às 18:32
02:26

Hugo deixa aviso a Diogo: «Podem-se apaixonar, mas não aqui à frente da Eva»

Secret Story
Hoje às 17:38
09:22

Concorrentes criticam liderança de Ariana e é eleito o novo guia da Casa

Secret Story
Hoje às 16:26
03:05

Sara arrasa Ariana: «Tu és um peixinho. Não tiveste pulso firme em nada»

Secret Story
Hoje às 15:56
05:33

Ao rubro: Ricardo João deixa tudo em pratos limpos com Ana

Secret Story
Hoje às 12:29
02:33

Eva comenta postura de Ariana: «Já pensaste que podia dar badagaio»

Secret Story
Hoje às 16:07