Entrou no Big Brother e deu que falar por causa de Catarina Miranda. Agora vai ser pai pela terceira vez

Novos detalhes do fim da amizade entre Catarina Miranda e Sérgio Duarte: “Há coisas que valem mais do que o dinheiro”

Este é a maior tristeza de Catarina Miranda no meio da zanga com Sérgio Duarte

Depois de semanas a dar que falar pela relação conturbada com Catarina Miranda, Sérgio Duarte volta a estar em destaque — desta vez por um motivo bem mais feliz. O ex-concorrente do Big Brother 2024 anunciou que vai ser pai pela terceira vez.

Recorde-se que Sérgio e Catarina Miranda construíram uma amizade próxima durante o reality show, mas, já fora da casa, a relação acabou por deteriorar-se, culminando numa zanga que os deixou de costas voltadas. Um afastamento que tem alimentado a curiosidade dos fãs.

Agora, longe das polémicas, Sérgio Duarte partilhou uma novidade especial nas redes sociais: a chegada de mais um filho. O ex-concorrente já é pai de duas meninas, fruto do casamento com Vanda Soares Duarte, e prepara-se assim para aumentar a família.

“À beira-mar, onde o som das ondas embala os nossos sonhos, partilhamos a mais doce novidade das nossas vidas 🤍”, pode ler-se na descrição do vídeo publicado, onde o casal anuncia a gravidez de forma emotiva.

A notícia foi recebida com entusiasmo pelos seguidores, que rapidamente encheram a publicação de mensagens de felicitações, assinalando esta nova fase na vida de Sérgio Duarte, agora marcada pela alegria de voltar a ser pai.