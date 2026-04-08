Tem menos de 100 calorias e só leva dois ingredientes: Esta é a sobremesa fit que vai poder devorar sem culpas

Com um saco de sangue à cintura, Joana Albuquerque revela que fez uma cirurgia: «Não estou nada bem»

A pouco mais de dois meses para o verão, e com o calor a espreitar, a vontade de comer doces fresquinhos é muita, mas a de manter o corpo fit também. Por isso, Joana Albuquerque mostrou aos fãs que é possível conjugar as duas coisas: matar o desejo de doces e manter uma dieta equilibrada sem esforço.

No Instagram, a vencedora do Big Brother Duplo Impacto ensinou a fazer uma receita simples, caseira e muito fresca de um docinho que está cada vez mais viral: framboesas com chocolate.

A sobremesa fit só leva dois ingredientes e é muito fácil de fazer. Só precisa de 150g de framboesas e 20gr de chocolate derretido (do que mais gostar).

Depois, basta lavar as framboesas, banhá-las no chocolate e levá-las ao congelador por algumas horas.

O resultado? É delicioso.

Segundo Joana Albuquerque, esta receita tem menos de 100kcal, pouca gordura e muita fibra!

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