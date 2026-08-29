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Uma das maiores polémicas em estúdio: Ainda se lembra como terminou a relação de Sofia Sousa e Diogo Marcelino? - TVI

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Há histórias dos reality shows que ficam para sempre na memória dos espectadores e o triângulo amoroso protagonizado por Diogo Marcelino, Sofia Sousa e Maria Joana é, sem dúvida, uma delas. Entre romances, separações e reviravoltas, os três tornaram-se protagonistas de uma das maiores polémicas do Secret Story.

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Foi em 2013, durante o Secret Story 4, que Diogo Marcelino entrou na casa mais vigiada do país e rapidamente se tornou um dos concorrentes mais comentados. No programa, o jovem aproximou-se de Sofia Sousa, mas a relação entre os dois acabou por ganhar contornos bastante mais complexos com a presença de Maria Joana Krappen.

Diogo e Sofia viveram uma relação dentro da casa e chegaram juntos à reta final do programa. Sofia terminou a edição em segundo lugar, enquanto Diogo conquistou a terceira posição. No entanto, a história dos dois estava longe de terminar com o fim do reality show.

Fora da casa, a relação terminou logo após a gala final dessa edição. Diogo Marcelino não quis continuar a ter contacto com Sofia. Foi aí que Maria Joana se tornou uma figura central nesta história, uma vez que também se envolveu com Marcelino.

O triângulo entre os três acabou por gerar enorme atenção na altura e tornou-se um dos episódios mais recordados daquela edição.

Ainda se lembra de Maria Joana Krappen? Veja como está agora.

Apesar de todas as reviravoltas, Diogo e Sofia ainda tiveram uma reconciliação no namoro. Contudo, acabou por chegar ao fim depois de várias crises. Também com Maria Joana chegou a ter uma relação durante algum tempo.

Anos mais tarde, já depois de ambos terem seguido caminhos diferentes, Diogo voltou a falar sobre a antiga relação com Sofia. O ex-concorrente explicou que os dois acabaram por se afastar naturalmente, mas garantiu que não existia qualquer conflito entre ambos.

«Por acaso, agora, não falamos há muito tempo, mas porque não calha. Não nos chateámos e os últimos contactos que tivemos foram sempre simpáticos. Simplesmente cada um tem a sua vida e acabámos por nos afastar», contou.

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A relação com Maria Joana, por outro lado, teve um desfecho diferente. Em 2024, a antiga concorrente revelou que já não mantinha qualquer contacto com Diogo.

«Não tenho qualquer contacto com o Diogo. Foram as circunstâncias da vida, cada um seguiu o seu caminho, frequentamos também espaços diferentes, moramos em sítios diferentes. Cada um seguiu a sua vida», afirmou.

Também Diogo confirmou que Maria Joana era a única das suas antigas companheiras com quem tinha perdido completamente o contacto: «Só há uma namorada com quem não me dou. Perdi o contacto com a Maria Joana, nunca mais soube nada dela».

Para quem acompanhou aquela edição do reality show, é difícil esquecer o triângulo que envolveu Diogo Marcelino, Sofia Sousa e Maria Joana e que, durante meses, deu muito que falar.

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