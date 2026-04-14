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Tiago exalta-se e acaba por pedir desculpa a Ricardo João: «Fui tocar num ponto sensível e não vale tudo»
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Ricardo João 'usa' Eva para atacar Tiago: «Um salto alto e esqueces os amigos!»
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Tiago farta-se das críticas: «Isto não é de amigos! Foram os primeiros a incentivar-me a estar com a Eva e agora...»
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«Não és homem nenhum, badameco!»: Hugo e Tiago entram em confronto aceso
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Tiago é alvo de ataque cerrado após Especial: «Podem vir todos, eu tenho power para todos juntos»
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Diogo e Ana em conflito depois do Especial: «Estás sempre a fugir às perguntas»
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Eva confronta Diogo com imagens polémicas e acaba em lágrimas, a «expulsá-lo» da casa de banho
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Ricardo João acusa Tiago de ser «falso»: «A máscara está a cair, mentiroso!»
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Hugo e Tiago trocam acusações em pleno Especial. E o clima azeda: «Está caladinho!»
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Tiago volta ao ataque cerrado a Sara: «Acusas-me de agressividade e fazes muito pior!»
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Sofia Sousa mostra fotografia rara da filha: e as parecenças com a mãe não passam despercebidas - TVI

Sofia Sousa mostra fotografia rara da filha: e as parecenças com a mãe não passam despercebidas

  • Secret Story
  • Ontem às 16:46

Sofia Sousa partilhou um registo raro da filha, Yasmin Dafne, fruto da relação já terminada com Tierry Vilson. A jovem está cada vez mais parecida com a mãe.

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Sofia Sousa é muito discreta nas redes sociais, mas não perde uma oportunidade para demonstrar publicamente o amor que sente pela filha, Yasmin Dafne.

Esta terça-feira, 13 de abril, a ex-concorrente do Secret Story recorreu às stories do Instagram para partilhar um registo único da filha que tem em comum com Tierry Vilson, que completou recentemente 13 anos de vida. 

Na fotografia, Yasmin surge de óculos de sol, a posar para uma selfie: e as parecenças com a mãe não passam despercebidas. 

«Ela é muito neném gostosa», começou por legendar Sofia Sousa. «Amo-te, filha», acrescentou. 

Pode ver aqui a fotografia em questão:

Percorra ainda a nossa galeria e veja as melhores fotos de Sofia Sousa com a filha que preparámos para si!

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