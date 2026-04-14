Sofia Sousa mostra fotografia rara da filha: e as parecenças com a mãe não passam despercebidas

Era uma bebé de colo quando os pais entraram num programa da TVI. Hoje está uma "mulher" irreconhecível

200 dias: Esta foi a concorrente que esteve mais tempo em realities da TVI. E ainda hoje dá que falar

Lembra-se dele? Escondia o segredo «temos uma filha em comum» e, 13 anos depois, foi pai pela terceira vez

Filha de Sofia Sousa e Tierry Vilson celebra mais um aniversário e está irreconhecível

Sofia Sousa é muito discreta nas redes sociais, mas não perde uma oportunidade para demonstrar publicamente o amor que sente pela filha, Yasmin Dafne.

Esta terça-feira, 13 de abril, a ex-concorrente do Secret Story recorreu às stories do Instagram para partilhar um registo único da filha que tem em comum com Tierry Vilson, que completou recentemente 13 anos de vida.

Na fotografia, Yasmin surge de óculos de sol, a posar para uma selfie: e as parecenças com a mãe não passam despercebidas.

«Ela é muito neném gostosa», começou por legendar Sofia Sousa. «Amo-te, filha», acrescentou.

Pode ver aqui a fotografia em questão: