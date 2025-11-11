Já é influencer e impressiona pela beleza: Filha mais velha de Sónia Jesus conquista tudo e todos

Ao Minuto

Há 2h e 4min
Marisa 'entala' Leandro? Concorrentes desconfiam de missão: «Continuas a vir contra mim»
02:55

Há 2h e 18min
Ana desconfia da missão de Leandro e espalha teoria: «Ele é que armou a cena toda...»
01:57

Há 2h e 24min
Liliana volta a atacar Pedro e Leandro sai em defesa: «Tu ficaste calada e depois...»
03:15

Há 2h e 26min
Bruno justifica-se a Dylan: «Eu não preciso deles para nada, eu vou ganhar sozinho»
02:07

Há 2h e 43min
Acabou-se a aliança? Bruno e Dylan entram em 'confronto': «Não me sinto confortável»
01:59

Há 2h e 48min
Afinal, é tudo missão! Leandro continua inseparável do Gangue dos Frescos: «É amizade e prevalece»
05:25

Há 2h e 49min
Alerta máximo: Leandro recebe nova missão que promete deixar a casa virada do avesso
02:12

Há 2h e 57min
Pedro é alvo de duras críticas da casa... e é defendido pelos 'rivais': «É um jogador forte»
03:03

Há 3h e 1min
Discussão de Liliana e Pedro sobe de tom no Especial: «Só aparece a meter-se entre casais»
03:02

Há 3h e 1min
Liliana expõe atitudes de Pedro: «Ele anda a meter-se na minha relação»
03:02

Há 3h e 1min
Pedro acusa Fábio de ser «burro» e a casa explode: «É falta de coragem, cobardia!»
03:02

Há 3h e 32min
De chorar a rir! Pedro e Fábio brincam com pistas de segredos: com direito a performance e tudo
01:15

Há 3h e 36min
O que se passa entre Dylan e Inês à noite que leva Bruno a sair do quarto? As declarações polémicas
01:28

Há 3h e 45min
Liliana carrega Marisa Susana «às cavalitas»? Críticas dão origem a momento imperdível (e hilariante)
01:05

Ontem às 20:00
Leandro recebe convite surpreendente de ex-rival e a Voz atira 'achas para a fogueira'
04:15

Ontem às 19:49
«Mas estão a picar quem lhes deu a mão!»: Leandro fala do seu grupo nas costas
04:50

Ontem às 19:49
«Tanto ódio que destilava dela...»: No quarto ao lado, concorrentes criticam nova ligação de Bruno e da ex-rival
03:46

Ontem às 19:35
Última Hora: A casa do Secret Story está a ser invadida e há alguém que é roubado
06:19

Já é influencer e impressiona pela beleza: Filha mais velha de Sónia Jesus conquista tudo e todos

  • Secret Story
  • 11 nov, 15:46

Maiara já é um sucesso nas redes sociais. A filha de Sónia Jesus, de apenas 14 anos, é influencer e já conta com milhares de seguidores no Instagram.

Maiara é a filha mais velha de Sónia Jesus e, com apenas 14 anos já é influencer e um verdadeiro sucesso nas redes sociais. A jovem impressiona pela beleza e já conta com mais de cinquenta mil seguidores no Instagram.

Na página da adolescente, podem encontrar-se várias publicações, onde surge com maquilhada e com visuais que arrancam vários gostos e comentários.

A forma como comunica tem vindo a conquistar os fãs que assistem atentamente a todas as suas dicas de maquilhagem e momentos especiais em família.

A mãe Sónia Jesus, está presente em muitas das publicações, tanto nas fotos, quanto nos comentários. Numa das publicações, em que a jovem, partilhou o emprego que sonha pode ler-se um comentário da mãe que a encoraja a seguir os seus sonhos, bem como uma declaração de amor: «Só tens que seguir o teu coração e fazeres o que te faz feliz a mãe estará sempre de mãos dadas contigo apoiar te em tudo amo-te tanto és um orgulho ❤️», escreveu Sónia Jesus, nos comentários da fotografia.

Veja aqui a publicação:

 

Sónia Jesus mostra novo visual após separação e diverte-se com ex-concorrentes

Separada, Sónia Jesus identifica-se com música: «Leva tudo de uma vez»

A imagem marcante de Vitó com as filhas após a alegada separação de Sónia Jesus

