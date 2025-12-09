A faturar cada vez mais. Ex-concorrente do Big Brother transforma-se em empresária de sucesso

Sónia Jesus, conhecida pela sua passagem marcante pelo Big Brother, continua a afirmar-se como uma das ex-concorrentes mais bem-sucedidas do universo dos reality shows em Portugal. A empresária nortenha está a conquistar o público, e o mercado digital, graças ao crescimento constante do seu negócio, o Bazar da Sónia.

Foi João Ricardo, ex-concorrente da Casa dos Segredos e seu amigo, que mostrou o sucesso profissional da amiga, ao mesmo tempo que elogiava a sua garra.

«A Sónia Jesus é daquelas pessoas que provam que a vida muda quando temos coragem de acreditar em nós. Entrou no Big Brother como concorrente, mas saiu de lá com algo maior: uma visão. Soube transformar exposição em oportunidade. Trabalho em resultados e críticas em força. Hoje tem uma loja que vende imenso, cresce todos os dias e é um caso de sucesso. A Sónia não é apenas empreendedora, é empreendedora com ‘E’ grande. (…) É inspirador. Sou fã!”, escreveu João Ricardo.

A homenagem tornou-se viral e reforçou o percurso inspirador de Sónia Jesus, feito de trabalho diário. A ex-concorrente continua a expandir a sua marca, a aumentar faturação e a consolidar-se como um exemplo de superação e empreendedorismo no pós–reality show.

Veja a publicação original.