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Do reality para a vida. Esta vencedora do Big Brother fez quilómetros para estar presente na graduação do namorado - TVI

Do reality para a vida. Esta vencedora do Big Brother fez quilómetros para estar presente na graduação do namorado

  • Big Brother
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Graduação de Daniel Guerreiro

Soraia Moreira voltou a provar que o amor não conhece distâncias e fez mesmo “quilómetros” para não faltar a um dos dias mais importantes da vida do namorado.

Foi dentro da casa do Big Brther 2020 que Soraia Moreira e Daniel Guerreiro se conheceram e deram início a uma das relações mais acarinhadas pelo público. Entre cumplicidade, apoio mútuo e uma ligação que foi crescendo diante das câmaras, os dois acabaram por sair do reality show como namorados e, desde então, têm mostrado que o amor resistiu ao tempo e às mudanças da vida.

Atualmente, Soraia vive em Londres. Ainda assim, fez questão de regressar a Portugal para assinalar um momento muito especial ao lado de Daniel: a graduação do namorado. Orgulhosa, partilhou nas redes sociais uma emotiva dedicatória onde não escondeu a admiração pelo companheiro: «Orgulho infinito no meu príncipe 👨🏽‍🎓❤️. Parabéns por todo o teu esforço até aqui, meu boneco, e por seres incansável em tudo aquilo que fazes. Admiro-te imenso. Um aluno e colega super dedicado, sempre pronto a ajudar os outros 🥹».

A vencedora do Big Brother 2020 foi ainda mais longe e deixou uma declaração que emocionou os seguidores do casal: «Há uns anos lembro-me de ter rezado por alguém como tu ❤️». Soraia e Daniel continuam mais unidos do que nunca, mantendo viva a história de amor que começou num dos realities mais marcantes da televisão portuguesa.

Veja a publicação.

 

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