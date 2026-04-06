Emigrada e longe do namorado, vencedora do Big Brother atravessa um dos momentos mais difíceis da sua vida

Ao Minuto

Há 17 min
«São os exemplos que tens»: Hugo lança 'farpa' a Sara e a concorrente «explode»
04:51

«São os exemplos que tens»: Hugo lança 'farpa' a Sara e a concorrente «explode»

Há 27 min
Hugo e Sara em «de costas voltadas»? Clima explode e discussão aquece
04:38

Hugo e Sara em «de costas voltadas»? Clima explode e discussão aquece

Há 37 min
Ana recebe pista do segredo de Jéssica e fica em choque: «A mãe morreu e o pai abandonou-a»
03:18

Ana recebe pista do segredo de Jéssica e fica em choque: «A mãe morreu e o pai abandonou-a»

Há 1h e 10min
Jéssica «perde a cabeça» com Ariana e com Sara e a confusão instala-se
09:20

Jéssica «perde a cabeça» com Ariana e com Sara e a confusão instala-se

Há 1h e 10min
A ferver. Eva e Diogo discutem em frente a todos e a concorrente retira-se da dinâmica
08:25

A ferver. Eva e Diogo discutem em frente a todos e a concorrente retira-se da dinâmica

Há 1h e 20min
Aproximações questionáveis? Concorrentes 'arrasam' «lealdade» de Liliana
04:43

Aproximações questionáveis? Concorrentes 'arrasam' «lealdade» de Liliana

Há 1h e 31min
Ricardo João «encosta» Diogo à parede: «A tua relação com a Ariana é estratégia ou lealdade?»
03:15

Ricardo João «encosta» Diogo à parede: «A tua relação com a Ariana é estratégia ou lealdade?»

Há 1h e 39min
Tenso. Decisão de Eva leva este concorrente a questioná-la
02:45

Tenso. Decisão de Eva leva este concorrente a questioná-la

Há 1h e 41min
Primeira noite a sós! Ariana revela tudo o que aconteceu com Diogo no quarto

Primeira noite a sós! Ariana revela tudo o que aconteceu com Diogo no quarto

Há 1h e 42min
Razão ou coração? Sara faz a sua escolha e Hugo tem algo a dizer
02:45

Razão ou coração? Sara faz a sua escolha e Hugo tem algo a dizer

Há 1h e 55min
Como está a relação com Catarina? Norberto faz revelação sobre o que aconteceu após a sua saída

Como está a relação com Catarina? Norberto faz revelação sobre o que aconteceu após a sua saída

Há 2h e 16min
Inédito: Jéssica e Tiago descobrem pista crucial e fazem de tudo para que ninguém repare
04:42

Inédito: Jéssica e Tiago descobrem pista crucial e fazem de tudo para que ninguém repare

Há 2h e 31min
Com apenas três ingredientes esta salada conquistou a internet e a receita é de uma ex-concorrente 'polémica'

Com apenas três ingredientes esta salada conquistou a internet e a receita é de uma ex-concorrente 'polémica'

Há 2h e 34min
«Está na cara que és uma jogadora de poker nata»: Hugo expõe teoria e Jéssica e leva resposta "à letra"
04:19

«Está na cara que és uma jogadora de poker nata»: Hugo expõe teoria e Jéssica e leva resposta "à letra"

Há 2h e 44min
Jéssica e Hugo mostram-se confiantes com teoria sobre o segredo de Ariana
03:46

Jéssica e Hugo mostram-se confiantes com teoria sobre o segredo de Ariana

Há 2h e 50min
Alerta botão dos segredos. Sara está confiante que o segredo de Ariana é...
04:55

Alerta botão dos segredos. Sara está confiante que o segredo de Ariana é...

Há 3h e 3min
Poucos sabem, mas Ariana tem um passado com um famoso ex-jogador de futebol: «Amo-te muito»

Poucos sabem, mas Ariana tem um passado com um famoso ex-jogador de futebol: «Amo-te muito»

Há 3h e 20min
Monólogo digno de meme. Ana queixa-se sozinha no jardim
04:13

Monólogo digno de meme. Ana queixa-se sozinha no jardim

Acompanhe ao minuto
Emigrada e longe do namorado, vencedora do Big Brother atravessa um dos momentos mais difíceis da sua vida - TVI

Emigrada e longe do namorado, vencedora do Big Brother atravessa um dos momentos mais difíceis da sua vida

  • Big Brother
  • Ontem às 16:55

Soraia Moreira anunciou recentemente no Instagram que ia emigrar porque a vida não estava a correr como tinha planeado. Agora, a vencedora do Big Brother 2020 explicou o sentimento que está a sentir nos primeiros dias em Londres.

Relacionados

Soraia Moreira teve que refazer a sua vida. Desta vez, fora de Portugal e longe do noite, Daniel Guerreiro. A vencedora do Big Brother emigrou para Londres e desabafou que não se sente muito bem.

«Sinto-me um bocadinho em baixo… E já cheia de saudades 🤍», começou por explicar na descrição do reels que fez. Logo de seguida, acrescentou também: «Mas depois olho para os meus primos e tudo fica mais leve 🥹❤️».
 

Por fim, a ex concorrente do Big Brother deixou um especial agradecimento a todos aqueles que a têm apoiado: «Obrigada a cada mensagem, a cada comentário — têm sido mesmo um abraço 💌 Vai correr bem… Eu sei que vai 🙏🏾✨», finalizou.

Veja a publicação.

 

Continue a ler

Relacionados

Com o coração apertado. Soraia Moreira despede-se do namorado

Daniel Guerreiro e Soraia Moreira vivem experiência perturbadora no Japão: «Isto destruiu-me»

Daniel Guerreiro, noivo de Soraia Moreira, apanhado aos beijos com outra? Saiba tudo

Mais Vistos

Poucos sabem, mas Ariana tem um passado com um famoso ex-jogador de futebol: «Amo-te muito»

Big Brother
Há 3h e 3min
1

Sabia que esta não é a primeira vez de Jéssica num programa da TVI? E nós temos as imagens

Big Brother
Hoje às 12:49
2
04:55

Alerta botão dos segredos. Sara está confiante que o segredo de Ariana é...

Secret Story
Há 2h e 50min
3

Tiago é o novo João para Eva? Este é o gesto que passou despercebido

Big Brother
Hoje às 12:27
4

Emigrada e longe do namorado, vencedora do Big Brother atravessa um dos momentos mais difíceis da sua vida

Big Brother
Ontem às 16:55
5
05:09

Manhã em lágrimas: Eva cai no choro e Liliana conforta-a

Secret Story
Hoje às 10:31
6
02:45

Tenso. Decisão de Eva leva este concorrente a questioná-la

Secret Story
Há 1h e 39min
7
04:13

Monólogo digno de meme. Ana queixa-se sozinha no jardim

Secret Story
Há 3h e 20min
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

04:55

Alerta botão dos segredos. Sara está confiante que o segredo de Ariana é...

Secret Story
Há 2h e 50min
05:09

Manhã em lágrimas: Eva cai no choro e Liliana conforta-a

Secret Story
Hoje às 10:31
08:38

Ariana mostra-se chateada com Diogo: «Dizes que estás arrependido. Metes-me numa posição...»

Secret Story
Ontem às 20:35
03:01

A ferver. Hugo 'arrasa' Ana: «São palavras muito bonitas mas acredito zero»

Secret Story
Ontem às 20:06

Poucos sabem, mas Ariana tem um passado com um famoso ex-jogador de futebol: «Amo-te muito»

Big Brother
Há 3h e 3min

Tiago é o novo João para Eva? Este é o gesto que passou despercebido

Big Brother
Hoje às 12:27
04:33

«Eu podia morrer»: Sara deixa todos em choque ao revelar toda a história por detrás do seu segredo

Secret Story
1 abr, 18:30