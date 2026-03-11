Amigos ou algo mais? Soraia Sousa abre o coração para falar sobre o Instrutor Joaquim

Suspeitas confirmadas? Instrutor Joaquim reage a publicação de Soraia Sousa e a Internet está ao rubro

A relação entre Soraia Sousa e o Instrutor Joaquim tem dado que falar. A relação de amizade que construíram durante 1ª Companhia fez surgir comentários entre os fãs sobre um alegado romance entre os dois. Soraia esclareceu tudo.

Em declarações à revista TV Guia, a atriz decidiu esclarecer a situação e garantir que os rumores não correspondem à verdade .

Soraia Sousa explicou que a relação com Rodrigo Joaquim é «Super saudável, como com todos os outros» e recordou ainda o apoio que recebeu durante a experiência na base: «Ajudou realmente a enfrentar o medo, que eram as alturas. Devo-lhe muito por isso», garantiu a ex-recruta.

Quanto aos comentários que circulam nas redes sociais, a atriz admitiu que já teve conhecimento de algumas dessas teorias. «Eu já vi um comentário a dizer que nos conhecíamos antes do programa. Foi uma amiga que me mostrou», contou.