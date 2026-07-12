Soraia Sousa fala abertamente sobre os rumores de um romance com o Instrutor Joaquim e surpreende: «Estou muito apaixonada...»

Soraia Sousa marcou presença no terceiro e último dia do NOS Alive 2026 e, em conversa com a SELFIE, falou abertamente sobre a sua vida amorosa e as especulações que têm surgido desde o fim do programa da TVI: 1ª Companhia.

Questionada sobre os rumores de uma possível relação com o instrutor Joaquim, a finalista da 1ª Companhia garantiu que a situação não lhe causa qualquer desconforto. «Não me incomoda nada. Nunca houve ninguém a massacrar ou a ser mais indelicado. É normal, as pessoas gostam de ver casais. A mim, não me incomoda. E a ele também acho que não. É muito tranquilo», garantiu.

Mas foi quando questionada sobre se estaria novamente apaixonada que Soraia Sousa surpreendeu com a resposta. A jovem começou por confessar que está, de facto, «muito apaixonada», mas rapidamente esclareceu que o seu grande amor, neste momento, é o trabalho: «Estou muito apaixonada, mas é pelo meu trabalho, pelos meus animais, pela minha família, mas principalmente pelo meu trabalho», revelou.

Com o coração e as atenções virados para a vida profissional, Soraia Sousa não esconde a ambição de abraçar novos desafios e provar aquilo de que é capaz: «Estou muito focada no meu trabalho. Quero ter novas oportunidades para mostrar o que valho», confessou.

Assim, apesar das especulações em torno de uma possível relação com o instrutor Joaquim, Soraia Sousa prefere não alimentar os rumores e deixa claro que, para já, é a carreira que ocupa um lugar de destaque na sua vida .