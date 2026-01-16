Soraia Sousa esclarece rumores de romance com Rodrigo Castelhano: «Isso para mim está muito claro»

Muito se tem falado sobre um possível início de romance entre Soraia Sousa e Rodrigo Castelhano. Na noite de quinta-feira, durante o Especial, a recruta quebrou finalmente o silêncio sobre a forma como se tem vindo a sentir perante os comentários e especulações.

Depois de questionada por Maria Botelho Moniz, a jovem deixou clara a forma como se tem vindo a sentir:

«Eu estou super tranquila. Primeiro, eu sei que não vim para aqui com esse intuito, portanto, isso para mim está muito claro», começou por dizer a recruta.

Soraia Sousa revelou também estar confiante de que não existem segundas intenções por parte de Rodrigo Castelhano. A recruta desvalorizou as interações entre ambos, considerando-as apenas momentos de descontração:

«Acho que no caso dele também não. Ele manda bocas a muitas de nós, portanto, eu sinto que é uma coisa que saiu, vão saindo pela piada, e porque é engraçado», acrescentou a jovem.