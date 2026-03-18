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Eles estiveram lá! Ex-concorrentes assistem de camarote à «remontada» histórica do Sporting na Champions - TVI

Eles estiveram lá! Ex-concorrentes assistem de camarote à «remontada» histórica do Sporting na Champions

  • Secret Story
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O Sporting fez história na Liga dos Campeões com uma reviravolta que está a arrepiar o Mundo. Vários rostos da TVI assistiram ao momento de camarote.

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A noite desta terça-feira, 17 de março, foi histórica para o Sporting Clube de Portugal. O clube dos leões apurou-se para os quartos-final da Liga dos Campeões, com uma reviravolta histórica sobre o Bodo/Glimt, da Noruega. Num dos camarotes de Alvalade, vários ex-concorrentes de reality shows da TVI assistiram ao jogo que já é um dos mais emocionantes de sempre da época desportiva.

No Instagram, Flávio Furtado, ex-concorrente do Big Brother VIP e comentador das galas do Secret Story 10, partilhou uma fotografia em que surge ao lado de Afonso Leitão (SS8 e BB Verão), Catarina Miranda (BB24, Dilema e BB Verão), João Ricardo (SS8 e Desafio Final) e de Beatriz Prates (Dilema).

Mas não só! Toy, que é pai de Beatriz Prates, também esteve presente neste momento tão especial, bem como Hélder Fráguas, o famoso juíz d'A Sentença, da TVI. 

«Fomos ver o Sporting ao estádio a convite da @fabricadeoculosdocacem.oficial e da @chiadoeyeglassfactory.oficial ganhámos o jogo, mas ganhámos também histórias para rir a semana toda 💚», escreveu Flávio Furtado, na legenda da partilha.

Pode ver tudo aqui:

O Sporting venceu o Bodo por 5-0, depois de ter perdido 0-3 na primeira mão dos oitavos-final, que decorreu na Noruega na semana passada. O clube verde e branco fez história com esta «remontada» e vai agora encontrar o Arsenal na próxima fase da competição. 

Percorra a nossa galeria e veja ainda as fotografias da noite histórica

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