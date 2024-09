Dilema: Susana Dias Ramos critica jogo de Daniela Santos: «É vergonhoso...»

David Diamond é o vencedor do Dilema! Recorde o percurso do concorrente mais polémico desta edição

A gala final desde domingo, 8 de setembro, conduzida uma vez mais por Manuel Luís Goucha, foi marcada por grandes emoções, diversão e claro, a vitória de David Diamond com 69% dos votos.

Daniela Santos ficou em terceiro lugar e quando chegou a estúdio, como habitual, ouviu as opiniões de Susana Dias Ramos e Ricardo Martins Pereira sobre o seu jogo.

Susana Dias Ramos começou por confrontar a finalista: «Detestei o teu jogo. O David acreditou mesmo que era de verdade a amizade que tu e ele nutriam e aquilo que eu senti, é só a minha opinião, é que tu o traíste».

A comentadora criticou ainda as atitudes de Daniela Santos com David Diamond: «Isso para mim é vergonhoso, num jogo ou fora do jogo. (…) Ele começou a reagir às vossas provocações, os teus tangos, os teus ‘olé’s’, os teus revirar de olhos, o teu olhar enojado constantemente que tiveste ao longo do jogo foi, para mim, detestável».