Susana Dias Ramos quebra silêncio e comenta polémica com Daniela Santos: «Não tem feito outra coisa se não falar acerca de mim»

Susana Dias Ramos juntou-se a Cristina Ferreira no «Dois às 10»,para falar pela primeira vez sobre a mais recente polémica. Fruto dos seus comentários no programa «Dilema», Susana tem sido criticada pelo que disse à ex-concorrente e hoje esclareceu tudo.

«Eu não sou psicóloga ali. Eu não sou contratada como psicóloga ... sou a Susana que comenta, que calhou ter um curso de psicologia».

Em relação a Daniela Santos afirmou: «Eu não lhe faltei ao respeito, eu não a insultei, eu não disse que gostava dela ou não, eu não falei dela como pessoa», garantiu. «Não tem feito outra coisa se não falar acerca de mim. Não me importo de todo que ela fale, gostava era que ela falasse com conhecimento de causa: eu não tenho estandartes de sororidade e não defendo as mulheres acima de tudo!».

Susana Dias Ramos não está arrependida e acrescenta: «Dizia tudo outra vez, sem tirar uma vírgula. Detestei o jogo dela, achei deplorável mesmo! Não gostei, não consigo identificar-me com aquela atitude!».

Relembre o momento...

A gala final foi no dia 8 de setembro e terminou com a vitória de David Diamond com 69% dos votos.

Daniela Santos ficou em terceiro lugar e quando chegou a estúdio, como habitual, ouviu as opiniões de Susana Dias Ramos e Ricardo Martins Pereira sobre o seu jogo.

Susana Dias Ramos começou por confrontar a finalista: «Detestei o teu jogo. O David acreditou mesmo que era de verdade a amizade que tu e ele nutriam e aquilo que eu senti, é só a minha opinião, é que tu o traíste».

A comentadora criticou ainda as atitudes de Daniela Santos com David Diamond: «Isso para mim é vergonhoso, num jogo ou fora do jogo. (…) Ele começou a reagir às vossas provocações, os teus tangos, os teus ‘olé’s’, os teus revirar de olhos, o teu olhar enojado constantemente que tiveste ao longo do jogo foi, para mim, detestável».